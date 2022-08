Lío en el plató del Deluxe. Rafa Mora no ha dudado en atacar con dureza a una compañera de plató, tras su actitud con una reportera. "No se puede morder la mano que te da de comer", ha advertido el tertuliano.

Todo comenzó en pleno Deluxe. Uno de los temas que se trataron fue la relación de Anabel Pantoja y Yulen. El programa había enviado una reportera a Cádiz, para entrevistar a la "sobrinísima", a la que sentó francamente mal la "persecución" del programa. Tanto, que llegó a "explotar" contra la reportera.

Sus formas no gustaron en el plató, por lo que a Anabel Pantoja le llovieron las críticas. Uno de los que no dudó en cargar contra ella fue su compañero Rafa Mora, que lo hizo con dureza. "No se puede morder la mano que te da de comer. "En esta vida hay que tener memoria", zanjó el ex de "Supervivientes" y "Mujeres y hombres y viceversa".

También le criticó José Antonio León, quien afeó que no se parase con la reportera del programa. "No le costaba nada contestar a dos preguntas".

María Patiño, en la misma línea, advirtió que este tipo de situaciones le puede "pasar factura e nel trabajo, con los seguidores...": "No te olvides que comes de esto".