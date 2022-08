Anabel Pantoja reconoció en Supervivientes que tiene ganas de ser madre. La sobrina de la Tonadillera empezó precisamente en el reality de Telecinco un romance con el esgrimista español Yulen Pereira, siendo infiel a su marido, "el negro", Omar Sánchez.

Mientras estaba en el concurso, y según Socialité, la sobrina de la Tonadillera confesaba ante las cámaras cuando estaba en Honduras que está deseando llegar a España y ser madre. "Quiero ser madre y que mi niño tenga acento andaluz", declaró. Aunque Anabel, no ha revelado con quién le gustaría engendrar a la criatura, todo indica a que Yulen Pereira será el indicado. No obstante, debido a su condición de deportista, Anabel no descarta separarse de él en un futuro para no interferir en su carrera.

Pero hoy hemos podido conocer a través de una exclusiva a la revista Lecturas que la tertuliana de Sálvame no piensa de momento en ser mamá: "Estaba muy aburrida y quería buscar nombres porque ya no sabía de qué hablar", aclaró sobre o que había dicho durante su estancia en el reality. "Allí muchos compañeros te empiezan a hablar de niños y de sobrinos y pensé en eso de que se me estaba pasando el arroz", aseguró. A pesar de ello, la sobrina de la Tonadillera indica que "en algún momento de mi vida me gustaría ser madre".

Los padres de Yulen toman una decisión

Desde que se reencontraron tras su paso por 'Supervivientes', Anabel Pantoja y Yulen Pereira se han vuelto inseparable y no hay día que no presuman de su felicidad en sus respectivas redes sociales. Sin embargo, no son pocos los que continúan sin ver futuro a su relación y acusan al esgrimista de ser un 'interesado' que busca rédito económico y fama en la influencer.

Además, también se ha señalado directamente a los padres de Yulen, Arelys Ramos y Manuel Pereira, de intentar 'torpedear' la historia de amor de su hijo con sus declaraciones en diferentes programas de televisión, que no habrían sentado nada bien a la sobrina de Isabel Pantoja, que por el momento no quiere conocer a los padres de su novio.

Intentando mantenerse al margen de la polémica y no suponer 'una piedra en la mochila' para Yulen, Arelys y Manuel - que están separados desde hace años - han tomado la decisión de no salir en defensa de su hijo pese a las acusaciones de 'interesado'.

Más unidos que nunca, los padres del esgrimista llegan al domicilio de la cubana y, asegurando que están "muy bien", guardan silencio sobre la relación de Anabel y el deportista, dando fuerza a las informaciones que apuntan a que Yulen ha pedido a sus padres que no vuelvan a hablar ni de él ni de su novia en televisión.