La audiencia de "Sálvame" ha hablado. Y lo ha hecho para pedir el despido fulminante de un colaborador del programa. "La mayoría de la audiencia no lo soporta", sentencian.

El colaborador en cuestión no es otro que Rafa Mora. Y el motivo de este enfado han sido los últimos rifirrafes que ha tenido en el plató de Telecinco. Esta vez, el asunto gira entorno a Carmen Borrego. El tertuliano ha insistido en que la hermana de Terelu Campos está en la televisión "por ser hija de María Teresa Campos", lo que ha producido que esta abandonara el plató. "Nosotros estamos aquí porque queremos, pero ellos no. ¿Tú por qué estás aquí, Carmen? Si te lo tengo que decir es que tienes un problema. Estás aquí por ser la hija de María Teresa Campos, y luego, porque te lo has ganado", afirmó el ex participante de Mujeres y Hombres y Viceversa. Esto provocó que la exdirectora de programas como 'Día a día' y 'A tu vera', entre otros, estallase.

"Pues desde este mismo momento dejo de estar aquí contigo, porque estoy hasta las narices de que digas eso. ¡Te enteras de quién soy yo! Llevo aquí toda mi vida, como para que llegues tú a decir eso. ¡Imbécil! Y lo siento por insultarte pero estoy harta de ti. Me ha pillado en una tarde muy jodida. ¡Anda y que te den! ¡Que te vayan dando, Rafa Mora! El único que parece que merece estar aquí eres tú, pues quédate", dijo Borrego mientras abandonaba el plató de Sálvame.

Su nombre se ha hecho tendencias en la red social, y la mayoría de los comentarios son negativos. Parece que el tertuliano no causa demasiada simpatía entre los seguidores del reality televisivo de Mediaset. "Acabo de oír hablar a Rafa Mora y ya me da la náusea. Cambio de canal por ese mendrugo troglodita que estáis empeñados en llevar al programa", indica un usuario en su cuenta de Twitter; "no podemos más, que lo echen ya por favor", dice otro.

Críticas a Matamoros por sus lujosas vacaciones

Le guste o no, Kiko Matamoros está siempre en el centro de la polémica. Y eso es algo que no ha cambiado tras su paso por "Supervivientes". Sus recientes vacaciones han vuelto a dar que hablar. Esta vez en las redes sociales, donde ha sido muy criticado por lo lujoso del destino: "Mejor pagabas a Hacienda".

Las vacaciones de Kiko Matamoros le han llegado tras su paso por "Supervivientes". Tras varias semanas de intensa vida en la isla, el tertuliano ha decidido tomarse un respiro junto a su pareja. Han elegido México para disfrutar de estos días de asueto, en lo que parece ser una lujosa villa. "Es un privilegio disfrutar de esta magnífica villa con todo el confort y la seguridad imaginables", escribió el madrileño en su cuenta oficial de Instagram.