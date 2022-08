Hace unos años, Sálvame decidió hacer una serie de inocentadas a sus colaboradores. Una de ellas tuvo a Belén Esteban como protagonista. La audiencia ya sabe como se las gasta la reina de los gazpachos, pero aquellas declaraciones hechas en 2010 causaron mucha polémica dentro del plató del famoso formato de Telecinco.

La situación es la siguiente: Los productores del programa invitaban a Esteban a entrar en su despacho, mientras la tertuliana, de muy mala gana, contestaba que "Vamos a ver, yo soy una estrella y me tengo que arreglar. No me da tiempo". Sin embargo, los directores le ofrecieron sentarse: "nos han comunicado hoy que prescinden de Paz Padilla los viernes". Estas palabras no parecieron agradar a la tertuliana, quien tajante, replicó: "yo no quiero esa responsabilidad". Pero se había anticipado. No sería ella la que sustituiría a la andaluza, sino Karmele Marchante o Lydia Lozano.

"Ni de coña, no contéis conmigo", aseguraba Esteban, quien proseguía: "No, no, no. Yo no quiero". La colaboradora, ya visiblemente enfadada, tuvo que aguantar las bromas de los directores sin tener ni idea: "encima os ha vetado a la mayoría", continuaban. "No me digas eso porque me la como", contestaba la ex de Jesulín. "Como la Poppy (Karmele) o la Lydia se pongan ahí se les va a subir mucho. ¿Tú crees que Karmele va a ser capaz de mandar callar a la Mila? A la primera de cambio se caga en su puta madre y la pega", expresó Esteban. La tertuliana zanjaba el asunto: "Raúl, no voy a hace runa cosa que sé que no va a funcionar y que se va a liar".

Belén Esteban reaparece tras su lesión

Cuando lleva casi tres meses convaleciente, Belén Esteban ha reaparecido para hablar del accidente que la ha mantenido alejada de la televisión. La colaboradora sufrió un accidente el pasado 25 de abril en 'Sálvame', cuando por culpa de un juego del programa cayó al suelo, con la mala suerte de que se rompió la tibia y el peroné.

En una entrevista exclusiva en la revista 'Semana', la tertuliana afirma tajante: "El 25 de abril se me paró la vida”. "Lo he pasado fatal. Me bloqueé, no quería ver a nadie, ni comer, ni hablar... Me hundí", explica Esteban, que hace balance de este tiempo de recuperación: "He estado peor de la cabeza que de la pierna". “Estaba cabreada con el mundo, con mi familia, con mis amigos, con mis compañeros, con mis jefes… conmigo misma”, reconoce la tertuliana en la entrevista. Y es que, a pesar de que han pasado tres meses desde su accidente, son contadas las ocasiones en las que Belén ha intervenido únicamente por teléfono con su programa.

Por otro lado, Belén tiene unas bonitas palabras para su marido, Miguel Marcos, que la ha acompañado en este duro momento: "Mi cabeza me ha traicionado y él ha tenido una paciencia infinita", confiesa en la entrevista.