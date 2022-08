"Déjate querer" ha sido la gran apuesta de Telecinco para la noche de los viernes. Se trata de un programa de reencuentros y en el que los protagonistas abren sus corazones a la presentadora, Toñi Moreno.

El primer invitado del programa fue Nacho Palau. El exmarido de Miguel Bosé se sentó en el plató de Telecinco antes de embarcarse en la aventura de "Supervivientes". En el debut del programa Palau recibió la visita de un familiar de Miguel Bosé que le declarará su apoyo incondicional. También estuvo María del Monte, que sorprendió a uno de sus seguidores. Asimismo, habrá hueco para los anónimos. Pese a la buena pinta del programa y a que la cadena parece haber apostado fuerte por él, en internet ha habido numerosas críticas. Son muchos los que acusan a la cadena de plagiar el formato de "Volverte a ver", hasta hace poco presentado por Carlos Sobera.

Sin embargo, el programa ha tenido bastante éxito de audiencias, y ha contado con unos invitados de lujo. Hace poco podíamos ver el reencuentro de Anabel Pantoja y Omar Sánchez, o incluso la pedida de matrimonio por parte de Kiko Matamoros a su novia, Marta López.

Pues, según indica el portal "Teleaudiencias", Déjate querer renueva por una segunda temporada. "La cadena de Mediaset seguirá apostando por el espacio que conduce Toñi moreno en la noche del sábado para la próxima temporada tras despedirse con récord de audiencia", indican.

El reencuentro más esperado por la audiencia

El reencuentro entre Anabel Pantoja y Omar Sánchez en 'Déjate querer' ha sido todo un evento que ha disparado las audiencias del programa. Durante meses, el culebrón se ha cebado desde Honduras y los platós de España para que la expectación fuese máxima en el momento del reencuentro, y así ha sido.

Antes de que ambos pudiesen verse, Anabel reconoció que "necesitaba verle". De hecho, la andaluza rompió a llorar cuando el programa le puso un vídeo que repasaba su relación con Omar, lo que provocó que abandonase el plató. "Le he escuchado la voz y me he puesto a temblar. Me da mucha pena todo", reconoció.

Minutos después, la protagonista volvía a plató reconociendo que lo que quería "es vivir la vida". “Tenía que verte a ti primero porque te lo mereces y porque, aunque pueda sonar raro, te quiero. No puedo hablar en pasado. Sé que ha podido ser bastante doloroso por lo que has pasado, pero yo no quería hacerte daño, y si lo he hecho, perdóname. Aunque lo pude evitar no lo hice y el daño ya está ahí”, le dijo Anabel a Omar al inicio.

La sobrina de Isabel Pantoja trató de justificarse: "Allí me olvidé de todo, estaba como en una burbuja y pasó lo que tuvo que pasar. Ahora no puedo ni mirarte a los ojos. No se me ha ido todo lo que hemos vivido, espero que no se te olvide ese día tan bonito que pasamos cuando nos casamos. He luchado por ti y tú has luchado por mí. Me gustaría que no nos dijéramos adiós para siempre. Me gustaría que estuviera en mi vida siempre, pero si no quieres, lo entiendo. Me gustaría que fuéramos amigos", le dijo a su ex pareja de forma conciliadora.