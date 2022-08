Cada año con la puesta en marcha de la nueva temporada televisiva muchos se sorprenden de los sueldos que se manejan en la pequeña pantalla. No en vano no son cifras que pueda manejar el común de os mortales. Más bien al contrario. Se trata de sueldos estratosféricos que superan los seis ceros. Hace no demasiadas semanas la polémica estallaba en España, sin ir más lejos, por la contratación de Isabel Pantoja en Telecinco. Un diario de tirada nacional adelantó que la tonadillera había llegado a un acuerdo con la principal cadena de Mediaset.