"La marquesa" ya está disponible en Netflix. El docureality de Falcó ha visto la luz y no ha tardado en recibir las primeras críticas. La marquesa de Griñón está de estreno y a la espera de una operación sobre la que se generaron rumores dispares antes de su confirmación, y es que su madre tuvo un malentendido con la prensa en el que hizo creer que su hija ya había sido operada. Falcó, sin embargo, aclaró días después que todavía no se había sometido a quirófano y que se encontraba "fenomenal". La operación de hombro debido a la hiperlaxitud que padece no es grave y por lo tanto no corre prisa.

Llueven las primeras críticas al reality de Tamara Falcó: "Luego os quejáis de que nos demos de baja" Su docureality tiene una extensión de seis capítulos, de aproximadamente cuarenta minutos cada uno. El primero de ellos se remontará a su infancia y hará un avance repentino hasta la fiesta de su 40 cumpleaños. Pese a querer mostrar una imagen diferente, más cercana y familiar, a la marquesa no tardaron en llegarle las primeras críticas aunque, como ya dijo en su momento, se siente protegida por sus seguidores en as redes sociales: "Yo misma borro sus comentarios, no hay espacio para ese tipo de críticas abusivas en mi comunidad".La trama principal gira en torno al nuevo restaurante que La Marquesa tiene intención de abrir, el "Pop up", los viajes en busca de inspiración y su creación, mientras introduce aspectos de su vida cotidiana. En el último capítulo, Falcó ve su nuevo objetivo cumplido con la inauguración de su nuevo local. Las redes sociales han ardido con el documental sin evitar las comparaciones con el que ya lanzó Georgina, la mujer de Cristiano Ronaldo. Una figura que se ha echado de menos por su escasa aparición durante la serie es la de su madre, Isabel Preysler. Aun así, su madre ha estado constantemente presente en los diálogos de los personajes, algo parecido a lo que ocurrió con Cristiano Ronaldo en el docureality de "Soy Georgina". La Marquesa revelaba en una de sus conversaciones con la artista de cerámica Bárbara Pan una cualidad característica de su madre propia de su nacionalidad: "Qué bien disimula tu madre", comentaba la artista, a lo que Falcó le contestaba: "Sí, porque es asiática". Bárbara añadía: "Siempre me han dado mucha envidia las asiáticas, porque yo estoy siempre angustiada. Por eso como tanto".