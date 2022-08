El programa matinal de Antena 3 vuelve a fichar colaboradores. El magacín ha arrancado una nueva temporada estival con buenos datos de audiencia y estrenando colaboradores, algunos de ellos procedentes de Telecinco.

Elia Gonzalo, hasta ahora copresentadora de Viva la vida en los fines de semana de la cadena de Mediaset, se ha incorporado al espacio para participar en su sección de actualidad y sucesos.

La periodista vuelve de esta manera Atresmedia, donde fue reportera del espacio de laSexta 'Equipo de investigación'. Antes, desempeñó la misma labor en otros espacios como 'Las mañanas de Cuatro'.

Por otro lado, el espacio de actualidad presentado por Lorena García y dirigido por Jorge Gallardo ha fichado a Laura Cuesta, colaboradora habitual de 'Cuarto Milenio' y a los periodistas Isabel Forner, Cuca García de Vinuesa y Aurelio Manzano.

Se mantienen en verano colaboradores habituales del espacio durante toda la temporada como María Díaz, Milagros Martín-Luna, Nando Escribano y Ricky García.

'Espejo Público' vuelve un verano más a ser referente en la franja matinal. El espacio fue líder de audiencia el lunes con un 17% de cuota de pantalla entre las 9:00 y las 12:00 horas de la mañana, por delante de ‘El programa del verano', que no obstante ganó en toda la franja de emisión gracias a los contenidos de corazón.

Rafael Amargo habla en 'Espejo público' de su detención

Rafael Amargo fue detenido a finales de 2020 por supuestos delitos de tráfico de drogas y pertenencia a una organización criminal. Dos años después, el artista continúa a la espera de juicio pero no ha dejado de trabajar, ya que ahora regresa a los escenarios con la obra 'The beautiful dream of life'. Coincidiendo con el estreno de su espectáculo, ha concedido una entrevista a Diego Revuelta en 'Espejo público' y ha aprovechado para defender su inocencia.

"Cuando te pasa una cosa así tienes que confiar en ti y en tu verdad", explica Amargo en su conversación con el periodista de Antena 3, asegurando también que a día de hoy todavía no tiene pasaporte. Sin evadir ninguna pregunta, habla claro y señala a las "manos negras" responsables de su situación: "Con el tiempo, sé que personas que tenía a mí alrededor, que pensaba que estaban lejos, las tenía mucho más cerca. Me refiero a personas que tienen poder".

"Cuando esta investigación empieza sé a ciencia cierta que es cerrando otra a cambio de esta", declara el bailaor, que fue detenido justo cuando estrenaba su espectáculo 'Yerma'. Por este motivo, no descarta que pueda volver a sucederle lo mismo: "Si me pasa algo, que sepan que ya lo sentía. Más vale prevenir que curar. No soy un tío provocativo en ese sentido". "Tengo ganas de seguir trabajando. El 80% de mi trabajo es en el extranjero y ahora no tengo pasaporte. Así me muero de hambre y tengo que pactar", añadió.

Por otro lado, admite que no piensa en la cárcel porque "no he hecho nada", aunque no descarta que pueda llegar a ocurrir: "Si llevan 200 testigos algo y montan algo... No tengo miedo, porque al final de todo a lo mejor ya no están ejerciendo la política esas personas (...) meto la política porque es un tema político, un encaprichamiento de ciertas personas".