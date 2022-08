Alberto Chicote se las ha visto tiesas con numerosos hosteleros en "Pesadilla en la cocina". Empresarios que no quieren ver sus problemas, trabajadores orgulloso que no son capaces de admitir un consejo... pero de entre todos ellos, el popular cocinero señala dos establecimientos como los peores en los que ha trabajado. Estas son las auténticas pesadillas de Chicote.

La revelación de cuáles son los peores restaurantes en los que ha trabajado (en el programa "Pesadilla en la cocina") la hizo en el programa "El rincón de pensar" presentado por Risto Mejide. Allí, sentados cara a cara, el chef madrileño hizo la revelación. Y no pareció tener que pensarse mucho cuáles habían sido los episodios en los que más sufrió durante la grabación.

Todo vino con una pregunta clara y sincera de Risto: "¿Te has arrepentido de alguna grabación?". Chicote fue tajada. No me arrepiento de ninguno. Nunca. Hay algunos en lo que me ha costado mucho, que según he estado grabando sí he dicho: 'vámonos de aquí, porque estamos ofreciendo un trabajo, unos recursos y una cantidad de gente enorme puesta a servicio de alguien que no está demostrando queriéndolo aprovechar'", reconoció el cocinero.

Chicote fue más allá y llegó a revelar cuáles habían sido esos establecimientos: La Hamburguesía, en Alcoy, y Sukur, en Barcelona. "En Alcoy me encontré a un tipo que no estaba dispuesto a apoyar en el trabajo. Que cuando lo montó le pareció que todo era muy buena idea, pero que cuando las cosas comenzaron a ir mal, no estaba dispuesto a empujar, atender y apoyar", explicó Chicote, que hizo alusión al trabajo que había recibido del hostelero, que incluso llegó a insultarle durante las grabaciones. "A mí que un tipo me llame gilipollas directamente, m duele. Porque además cero que es incierto", apostilló.

También habló sobre el caso barcelonés, "uno de los lugares que más me motivaba". "Cuando vi a un tipo cocinando que tiene un historial, que tiene años, que ha trabajado en el oficio... eso te hace sentir tan pletórico. Pero llego y me encuentro con un dóberman que hace poco menos que morderme", afirmó.

"Pesadilla en la cocina" es un programa que se emite en LaSexta. Tras un parón de más de dos años, está previsto que se retomen las emisiones con una nueva temporada este otoño.