Sálvame es uno de los programas más longevos de la historia de Telecinco. Empezó siendo un contenedor en el que hablar de Supervivientes pero la buena acogida por parte del público hizo que fuera ganando cada vez más presencia hasta convertirse en un formato diario del que no solo han salido varios programas especiales como los viernes Deluxe o las cenas de famosos sino que también ha sido una gran cantera para los realitys de la cadena.

De hecho Sálvame ha logrado que se hable de sus contertulios y colaboradores no solo en el propio programa sino en todos los formatos de Telecinco desde los que se emiten de lunes a viernes a los que lo hacen solo los fines de semana.

Es un programa, además, que ha sabido reinventarse con sus diferentes versiones. La última estrategia para ganar público ha sido la de ganar audiencia con dos de las bazas más importantes que tiene el canal: presentadoras como María Patiño o Terelu Campos que desde hace varios meses se emiten a primera hora de la tarde como avance de los contenidos que va a tener el programa después.

Sin embargo la audiencia en los últimos meses no ha seguido a el éxito que se esperaba en el canal. De hecho además del Lemon Tea se han estrenado otros formatos como el Sálvame Tomate para el que se guardaban las mejores exclusivas del programa y que levantó un poco las audiencias que luego heredó Sonsoles Ónega en su nuevo Ya son las Ocho, otro formato similar al de Ana Rosa Quintana que también pretendía ganar las tardes de la cadena en clara competencia a los concursos que se emiten en otros canales rivales a la misma hora y que dan pie a los informativos de la noche.

Y ahora Pipi Estrada ha vuelto a televisión. Desde hace unos meses podemos ver al periodista en 'Sálvame' día tras día, y ahora ha sido uno de los confirmados para participar en el nuevo concurso de Telecinco, '¡Pesadilla en el Paraíso!'. Su última aparición televisiva fue el pasado viernes en 'Sálvame Deluxe', donde se puso en manos del polígrafo confesando algunas de sus intimidades. Como siempre, los temas relacionados con Terelu Campos no podían faltar.

La hija de María Teresa Campos tiene que compartir plató diariamente con su expareja, pero lo más doloroso para la presentadora es ver la buena relación que mantiene su hermana Carmen Borrego con Pipi. El periodista confirma que a pesar de llevarse bien, ella simula llevarse mal con él para no enfadar a su hermana, algo que Carmen no dudó en desmentir inmediatamente.

Terelu Campos, asegura no tener nada que decir respecto a las últimas declaraciones de Pipi en televisión. Ahora mismo solo le preocupa que su hija, Alejandra Rubio, se quede sin trabajo: "Que Alejandra, de repente, se quede sin su trabajo fijo me produce preocupación pero a la primera que se lo produce es a ella, no a mí". Estas declaraciones han provocado que la prensa divague sobre la posible entrada de Alejandra en Sálvame. "Ella está centrada en sus estudios, no quiero hablar de su posible incorporación", confesó en una entrevista para la revista Lecturas.