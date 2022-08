Una grave acusación. Eso es lo que hicieron en "Sálvame" con Olga Moreno. María Patiño no dudó en señalar que la ex de Antonio David Flores había sido cómplice de un grave delito. Esto es todo lo que sucedió.

"Hice un comentario que es muy incoherente con mi manera de pensar. Dije que no tengo nada en contra de Olga Moreno porque no ha cometido ningún delito. Evidentemente no está condenada, pero creo que es una cómplice necesaria para que una madre no esté con sus hijos. Lo mantengo y si es el motivo por el que no nos saludas, para mí es mucho más importante ser coherente conmigo misma y luchar por lo que creo que es verdad", dijo la tertuliana, tras la emisión de unas imágenes de Olga Moreno en la playa.

María Patiño es colaboradora de "Sálvame" de manera ininterrumpida desde 2014. Antes comenzó su carrera en 2001 en "Ven con nosotros", n programa de Canal Sur. Posteriormente pasó por espacios como "Sabor a ti", "DEC", "La noria" o el "Deluxe".

Telecinco se "carga" "Sálvame"

Telecinco se carga "Sálvame". Al menos, de manera temporal. La cadena ha decidido qué programa ocupará su lugar. Esto es todo lo que se sabe del importante cambio en la cadena.

El cambio en cuestión tendrá lugar el 15 de agosto. El lunes, festivo, Telecinco ha optado por retirar de la parrilla "Sálvame" para meter en su lugar "Ya es verano". De esta manera, el programa de Fran Blanco se emitirá tres días consecutivos, hasta ahora una rareza.

Todo apunta a que esta decisión es solamente temporal, y que el martes, día laborable, volverán a la normalidad. Si bien, no hay que descartar ninguna hipótesis u otro tipo de cambios, ya que la marcha de "Sálvame" no está siendo la deseable en el último año. Y es que el programa ha pasado de liderar holgadamente las audiencias a ser un "segundón", tras "Tierra amarga".