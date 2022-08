La Casa Real siempre causa muchas polémicas. Hagan lo que hagan, suelen salir escaldados. Y su vestimenta ha causado mucho revuelo a lo largo de toda su historia. En especial, la de la reina Letizia.

la semana pasada, sin ir más lejos, los monarcas ofrecían la tradicional recepción a las autoridades de las Illes Balears y a una representación de la sociedad balear, uno de los actos más representativos de la estancia estival de los Reyes en Palma. Un acto que no se celebraba desde 2019 y que ha tenido lugar por primera vez en el Palacio de Marivent, que ha abierto por primera vez sus puertas para acoger un encuentro que solía tener lugar en el Palacio de la Almudaina y al que han asistido cerca de 400 personas.

Junto a los Reyes Felipe y Letizia, Doña Sofía - que lleva varias semanas disfrutando del verano en Mallorca y cuyas apariciones este año han sido contadas - con quien la Reina se ha mostrado de lo más cómplice y próxima, compartiendo miradas y comentarios entre sonrisas y desterrando las especulaciones acerca de una relación distante entre ambas.

Sin la presencia de la Princesa Leonor y la Infanta Sofía, que acapararon todas las miradas el pasado lunes con su belleza y su estilo en la visita que la Familia Real hizo el pasado lunes a la Cartuja de Valldemossa - su única salida de Marivent desde que aterrizaron en Palma hace casi una semana - la Reina Letizia se ha convertido en la gran protagonista de la recepción a las autoridades y a la sociedad de las Islas Baleares, con un look de ensueño con el que ha demostrado una vez por qué está considerada como la mujer más elegante de nuestro país.

Los Reyes recibían en el Palacio de Marivent a autoridades y representantes de la sociedad balear AGENCIAS

Presumiendo de un intenso bronceado y haciendo un nuevo guiño a la moda balear tras lucir una falda del diseñador Pablo Erroz en su última aparición, su Majestad ha deslumbrado con un impresionante diseño de Charo Ruiz con el que nos ha dejado literalmente sin palabras. Un vestido de estreno de una de las marcas más reconocidas de las islas, Charo Ruiz, con un original y veraniego estampado de cactus en varios tonos de verde y amarillo sobre fondo naranja.

Pero la polémica no viene de esa jornada, viene de unas fotos en las que se puede ver a la monarca vestida de corto. Y un periodista la ha criticado por ello: "Cualquier mujer de 49 años puede usar una mini falda o unos pantalones cortos. ¡Faltaría más! Pero la Reina Letizia no. Doña Letizia es una Reina, no es una Celebrity, ni una actriz o cantante famosa ni una Influencer. ¿Qué opináis vosotros?".

Debate: Cualquier mujer de 49 años puede usar una mini falda o unos pantalones cortos. ¡Faltaría más! Pero la Reina Letizia no. Doña Letizia es una Reina, no es una Celebrity, ni una actriz o canante famosa ni una Influencer. ¿Qué opináis vosotros? #reinaletizia pic.twitter.com/rui8Y3cHdn — Aurelio Manzano (@aureliomanzano) 10 de agosto de 2022

Estas palabras no le hicieron nada de gracia a Cristina Porta, tertuliana de Cuatro al día y Ya es Verano, quien no dudó en replicar: "¿Así mejor, Aurelio?", y colgar la siguiente foto.