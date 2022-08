Las relaciones suelen durar poco entre los concursantes de los realities españoles. Es el caso de Adara Molinero y Rodrigo Fuentes, quienes han decidido ponerle punto y final a su relación.

Adara Molinero es una de las concursantes de reality e influencer más seguidas de nuestro país. La ganadora de GH VIP 7 también encontró su hueco en Secret Story donde se convirtió en uno de los pilares fundamentales de la edición. Pues la ex participante ha anunciado la ruptura a través de las redes sociales y estas se han pronunciado sobre el tema.

Y no es la primera vez que rompen su relación. A finales de Julio del año pasado, la pareja nos sorprendía con un impás. La enésima que protagonizaba la pareja y, al parecer, la definitiva al no poder superar sus diferencias. "Aunque todo llegue a su fin, fue muy bonito", publicaba el influencer en sus redes mientras que Adara borraba todas las fotos en la que aparecía su ya ex novio.

Dos semanas después de que sus vidas emprendieran caminos diferentes, Ibiza los volvió a unir. Allí coincidieron Adara y Rodri al elegir la isla que más rostros conocidos tiene por metro cuadrado para pasar unos días de descanso. Eso sí, la pareja lo hizo por separado en compañía de sus respectivos amigos. Adara disfrutó de un divertido día de playa, pero, de momento, ni rastro de Rodri en esa cala.

A la vista de la trayectoria que han llevado desde que comenzarán su relación, con tantas idas como venidas, no nos sorprendería que una reconciliación estuviera cerca. Y así fue. ¿Será igual esta vez?

Adara ya no está con Rodri 😳 pic.twitter.com/RaA5U4MlPY — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) 11 de agosto de 2022

Una ex concursante de Gran Hermano VIP, recuperada ya de sus problemas médicos

Gran Hermano fue uno de los programas más conocidos y queridos de Telecinco. Estrenado hace más de dos décadas supuso un antes y un después en la televisión en España. En aquella primera edición, presentada por Mercedes Milán, los espectadores pudieron por primera vez asomarse a lo que se llamó “la vida en directo”. Con cientos de cámaras apuntando a todas las estancias de la casa y totalmente aislados, los anónimos que a día de hoy ya no lo son tanto vivieron una experiencia que les cambio la vida y que de paso cambió el modo de hacer televisión en nuestro país.

Luego se emitieron varias ediciones de anónimos más (una de ellas presentada por Pepe Navarro hasta que Mercedes Milá decidió volver a ponerse frente al formato), hasta que Telecinco se dio cuenta de que si realmente quería sacar rédito de este formato tenía que meter a famosos. Fue así como nació el Gran Hermano Vip. Lo cierto es que lo de meter a gente famosa no fue solo idea de Mediaset. Otras grandes cadenas de toda Europa ya lo habían hecho incluso con otros formatos como Supervivientes que en su día llegó a convertirse en la isla de los Famosos.

Fue tal la repercusión de Gran Hermano Vip que Telecinco hizo varias ediciones de este formato. En todas participaba gente muy querida y por lo tanto la convivencia interesaba mucho más que en el caso de los anónimos a pesar de que hubo (y hay aún) puristas del formato que querían que volviera la versión de personas anónimas para disfrutar aún más de este programa de convivencia.

Una de las concursantes de esta edición para famosos fue Elettra Lamborghini. La italiana es una figura de la televisión que fue conocida por su participación en el reality de la MTV "Super Shore", y por pertenecer a la familia propietaria de la famosa marca de coches de lujo.

Pues la modelo sufrió un incidente hace un tiempo que la llevó de cabeza al hospital. Elettra sufrió un gran ataque de estrés por el cual tuvo que ser ingresada de urgenica. Sin embargo, parece estar ya totalmente recuperada: "El estrés me pasó factura, pero ya me encuentro recuperada", aseguró en sus redes.

La italiana, pasado el tiempo, ha vuelto a ser la de siempre, subiendo vídeos y fotos espectaculares a sus redes sociales.