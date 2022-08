Los documentales sobre los famosos de España están muy de moda. Tras las varias docuseries de Rocío Carrasco, en los que cuenta la vida de su familia; y el reciente reportaje de Netflix a Tamara Falcó, llega uno para Jesulín. Según el portal FormulaTV, Jesulín de Ubrique tendrá una serie documental sobre su vida: "Me lo ha propuesto una productora", afirma el torero.

Y es que fue el pasado 7 de diciembre cuando la pareja anunció la noticia, que pilló a todos por sorpresa, incluidos a ellos mismos: "Quién me iba a decir a mí que iba a volver a ser padre con mi Andrea de 22, mi Julia de 18 y mi chico de 14" confesaba Jesulín entonces muy ilusionado, reconociendo que aunque le daba igual el sexo, de poder elegir elegiría un niño.

Desde que desveló su embarazo en las páginas de la revista Hola, María José se ha mantenido alejada del foco mediático al tener un embarazo de riesgo por su edad y la fibromialgia que padece desde hace 15 años. En estos meses apenas la hemos visto más que acudir a alguna revisión ginecológica en Jerez, ya que cuidarse y vivir con tranquilidad esta etapa tan dulce de su vida ha sido su máxima prioridad.

Y ahora, por fin, María José y Jesulín tienen a su tercer hijo en común en brazos, por lo que el torero no pudo asistir a la graduación de su primogénita.

Pero el documental parece no haber calado demasiado bien entre el elenco de Sálvame, en especial, María Patiño, quien ha compartido en sus redes el siguiente mensaje: "No creo que lo acepte. No habla de su vida privada. Sólo según su abogado en los juicios, solo vende bodas bautizos y comuniones". La presentadora hace referencia a la cantidad de veces que el matador ha explicado que él nunca revelaría datos sobre su vida privada.