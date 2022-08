First Dates tiene como principal finalidad que sus participantes encuentren el amor o, al menos, empiecen a buscarlo. Con tantas citas a ciegas pasando por sus mesas, lo más probable es que alguno de los encuentros salga bien y que otros salgan francamente mal.

Carlos Sobera recibe desde hace años a innumerables personas en busca del amor. Su programa ha ganado una fama nacional y no parece decaer, ya que no dejan de emitirse nuevos programas. Lleva en el programa desde que comenzó su emisión y no ha separado su camino del mismo, al igual que sus célebres camareros, Matías Roure y Lidia Torrent. Tampoco el formato pierde tirón en redes sociales, donde la gente no deja de interactuar y comentar las citas, sobre todo más cómicas.

Ahora que el programa está de vacaciones, las redes sociales rememoran los momentos más icónicos del programa, ya que, con tantas citas, muchas veces es fácil encontrar a verdaderos personajes. No solo eso, sino que, de todas las citas que salen tanto mal como bien, algunas quedan en la memoria de los espectadores por algún dato especial. Uno de esos encuentros que han vuelto a salir a la luz ha sido la cita entre María y José, que tuvo lugar hace cinco años, en 2017.

Realmente esta cita no pasó a la historia porque saliera demasiado bien o demasiado mal, sino por el momento que regalaron los comensales debido a un malentendido. Mientras conversaban sobre gustos, José tuvo la idea de preguntar si hacía habitualmente deporte, pero los nervios provocaron que no vocalizara correctamente. "¿Eres de gym, de gimnasio y tal?", preguntaba José. Pero María no había entendido correctamente y, según apuntó la audiencia cuando el vídeo se volvió a viralizar, debió de entender que si era de Heillín, un pueblo de Alabacete. Por esta razón, María contestó: "De Murcia".

Las redes se han revolucionado recordando el encuentro: "cuando me pregunten si voy al gym", comentaba un usuario como encabezado del fragmento. La gran mayoría daba la razón a María,ya que la confusión era fácil tal y como su acompañante se había expresado: "La chica entendió Hellín!! Que es un pueblo de Murcia!! Jajaja por eso lo aclaró"; "La chavala debió entender ¿Eres de Hellín? (Pueblo de Albacete cercano a la región de Murcia)".