Kiko Matamoros está de vuelta ya en Madrid. Tras unas idílicas vacaciones que vivió en México junto a su futura esposa, Marta López, la pareja ha regresado a la capital para seguir cumpliendo con sus compromisos profesionales.

Y ha sido en ese punto cuando Matamoros ha recibido varios regalos del "Team Kiko", como denomina López a los seguidores del tertuliano. "Además de la gorra y la pulsera que lleva hoy Kiko en Sálvame, el 'Team Kiko' ha tenido el detallazo de regarle este libro dedicado y no podemos estar más agradecidos", confiesa López en sus redes sociales.

"Gracias por darnos tanto y no pedir nada, por hacernos reír, por ilustrarnos en cosas de la vida, por darte a conocer [...] Gracias por unirnos a muchas personas de diferentes lugares y formar una gran familia. Te queremos", ha escrito sus seguidores, destacando las mejores cualidades del colaborador de la prensa del corazón: "Te agradecemos tu lucha, honestidad, humor, sabiduría, picardía, tus mosqueos, tu mal humor con humor, el ser humilde y saber reconocer tus fallos".

Nuestro @KikoMatamoros con la gorra y la pulsera que le ha regalado su #Teamkiko te queremos Kiko pic.twitter.com/BRPKDijq5M — lau. TeamKiko (@Lauangel19) 12 de agosto de 2022

Kiko Matamoros confirma la reconciliación de su hija con Benji Aparicio

Kiko se ha pronunciado sobre las imágenes de su hija Laura Matamoros y Benji Aparicio en actitud cómplice durante sus vacaciones, que han desatado todos los rumores acerca de una nueva oportunidad en la pareja tras su ruptura en mayo tras 7 años de amor y 2 hijos en común. "De eso no me tengo que enterar, eso yo lo sé desde el minuto uno", ha confesado, feliz por una reconciliación por la que él siempre apostó: "Es de mi agrado lo que les haga felices a mis hijos y ya está. Y si quieren estar juntos y creen que tienen que estar juntos pues me parece bien".