María del Monte ha tenido un año movidito. Pero sin duda, lo más llamativo del curso para la sevillana ha sido su polémico discurso en el Orgullo de Sevilla, donde reconoció abiertamente su homosexualidad.

Y es que la cantante aprovechó el altavoz que le daba la televisión para lanzar un emotivo y necesario mensaje a los espectadores: "Quiero decirle a todas las personas que el amor es lo que mueve el mundo, que intentamos movernos desde el corazón, con el corazón, que es lo que no se equivoca nunca. Y que cuando todos nos movamos por amor y entendamos que la palabra amor es lo más bonito que existe en el mundo, todo esto se acabará, el día del Orgullo será un día de celebración y no un día de reivindicación".

Pero no se quedó ahí la cosa, la intérprete proseguía con sus palabras: "Hoy hay que llamar la atención, porque faltan muchas cosas todavía por conseguir. Cuando un chico o una chica no tenga que sentarse a confesarle a sus padres, cuando simplemente tenga que decir, mi novio se llama Daniel o mi novia se llama Aurora. Entonces, ese día será lúdico y de celebración".

Instantes después, María concluía su discurso: "Todos debemos tener los mismos derechos y las mismas obligaciones. ¿Habrá algo más bonito que el derecho a amar? ¿De verdad estamos tan pirados para tener que pedir derecho a amar?".

Unos meses después, la amiga de Isabel Pantoja ha decidido irse de vacaciones a la isla de La Toja, donde se ha encontrado consigo misma, según asegura ella. Ha subido un vídeo a sus redes sociales mostrando tal hallazgo: "Esto no es lo mas sorprendente que me he encontrado aquí. Es esto (mostrando una camiseta con su cara). Aquí en la mismísima isla de La Toja me he encontrado conmigo misma", indicó la cantante.