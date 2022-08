Muchos se está hablando en los últimos días sobre una posible ruptura entre Ortega Cano y su mujer, Ana María Aldón. Y no es para menos. Hace meses ella misma fue quien confirmó que la pareja no estaba pasando por su mejor momento. Desde entonces, no hay indicios de que la cosa haya ido a mejor. Y menos después de las últimas imágenes del diestro, en las que se le puede ver pasando el verano con otra mujer.

La imagen en cuestión ha sido publicada en redes sociales. En ella se le puede ver bailando una canción de Rosalía junto a una mujer. Lo llamativo, es que no se trata de su mujer, Ana María Aldón, ni tampoco de su hija, Gloria Camila, las que en los últimos años han sido las mujeres de su vida. Eso sí, para encontrar la identidad de esta mujer no hay que irse muy lejos. Se trata de Carmen Ortega Cano, hermana del diestro, con la que, por lo que se ve, el extorero está pasando unos días. Estas imágenes han alimentado los rumores de su distanciamiento con Ana María Aldón de la que, por otra parte, apenas se sabe nada. Y es que la diseñadora lleva semanas desaparecida de las redes sociales. No ha posteado ni una fotografía de vacaciones ni de su marido. De ahí las sospechas. De hecho, José Antonio Avilés afirmó recientemente que tenía informaciones de que Ortega Cano y Aldón se habían separado. Si bien, ni una ni otra parte han despejado las dudas sobre este asunto.