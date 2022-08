Nuria Marín es una de las presentadoras más carismáticas y naturales de la televisión. Ambas cualidades la han convertido en una de las más queridas de la audiencia. Prueba de ello es que acumula miles de seguidores en sus redes sociales, donde ya se ha convertido en toda una "influencer".

Lo que pocos sabían hasta ahora es que la presentadora de "Socialité" tiene un buen puñado de manías antes de salir al plató. Así lo ha confesado ella misma en su cuenta oficial de Instagram.

Tal y como ha compartido la propia Nuria Marín con sus seguidores, tiene dos manías cuando va a salir al plató. Por un lado, afirma que siempre le suelen entrar ganas de hacer pis antes de comenzar los programas, algo que, explica, tiene difícil de resolver en ciertas ocasiones, especialmente cuando viste pantalones. Relata que dada la complejidad de cables de sonido que lleva por el cuerpo le hacen muy difícil bajarse y subirse los pantalones con la seguridad de no tocar ningún cable. Es por eso que, relata, se queda con las ganas.

No es la única manía que ha compartido con sus "followers". Hay más. La catalana también ha asegurado que una vez la maquillan no come absolutamente nada. Esto es así porque teme que en algún momento pueda quedársele comida entre los dientes o estropear el maquillaje antes de salir a cámara.

Nacida en Lérida, Nuria Marín es una periodista que lleva más de una década trabajando en televisión. Ha destacado por su labor en programas como "Cazamariposas", "Hable con ellas", "Socialité" o "Sábado Deluxe".

Nuria Marín trabaja en Socialité desde el estreno del programa, en 2017. Es la presentadora sustituta de María Patiño, quien también lleva al frente del espacio televisivo desde sus inicios.

En la plantilla de "Socialité" están reporteros como Javier de Hoyos, Jorge Moreno, Silvia Álvamo o Arabella Otero.