First Dates es un programa cuya finalidad principal es que sus participantes encuentren el amor. Precisamente, la temática ya es un imán para la audiencia por varios motivos. En primer lugar, atrae a aquellos que quieren encontrar el amor y no saben por dónde empezar, sea la edad que sea. Por otro, se encuentra el factor de la audiencia: cientos de espectadores se sientan a contemplar el programa por la emoción de saber si una cita saldrá mal o saldrá bien.

Mucho éxito del programa, sin embargo, reside en los encuentros peculiares que regalan momentazos para recordar de vez en cuando en redes sociales. Si bien también se recuerdan algunas citas emotivas que salieron muy bien, a menudo las recopilaciones giran entorno a los desencuentros, discusiones o, en este caso, aparición de auténticos personajes que parecen haber salido de la ficción.

Eso ocurrió en 2021, cuando Carlos Sobera recibió en su restaurante a María, que se definía como liquidariana: "Dos años enteros sin comer nada sólido". El presentador, atónito, se aventuraba a preguntarle de qué se alimentaba, a lo que respondió: "Bebo agua de coco, mi propia orina". Antes de que Sobera pudiera encajarlo, María comenzó a explicar su filosofía de vida, explicando que para ella había tres cosas consideradas normales que realmente eran enfermedades: el sexo, la regla y dormir. "Me estás preocupando, por favor", comentaba Sobera. María no tardaba en explicarse: "Los parásitos son capaces de dominar tu voluntad".

Luego el turno le llegó a Rafael, su cita de esa noche. María no tardó en coger la ensaladilla del plato de su pareja y untársela por el cuerpo, con lo que Rafael no dio crédito. María trataba así de explicar que la comida sólida lo único que hacía era pegarse al intestino: "va a tener que circular por metros y metros de intestino hasta que salga por el ano". "Me estás asustando", decía Rafael, que ya no quería ni mirar. "Esque te lo quiero mostrar bien gráficamente", dijo María. "Esto, como se queda estancado dentro de tu cuerpo, produce la caca olorosa, los pedos...", seguía María, aunque Rafael parecía no querer escuchar más: "¿Qué vas a hacer, no comes?".

Esta cita ha sido recortada y publicada de nuevo en las redes sociales, donde un usuario comparaba a la participante del programa con una polémica influencer española. No tardaron en llegarle las respuestas: "Que me he comido todos los capítulos de FD y este me lo he perdido. What? Jajajajajaja"; "¿El video entero es posible? Me parece una maravilla"; "Pensaba que era de broma o actuado pero ya llega un punto que creo que necesita ayuda, si realmente esa mujer es así, es un peligro para si misma... Me da un poco de penita sinceramente".