Es uno de los programas del momento. Todo el mundo habla de ello en la cola del supermercado o en la oficina. Pasapalabra ha conseguido trascender la pequeña pantalla y se ha colocado como uno de los programas más vistos de la televisión. Pero que hablen de uno no siempre es bueno. O al menos no del todo.

Pasapalabra es, desde hace años, uno de los concursos más importantes de la televisión en abierto. No en vano durante años estuvo triunfando en Telecinco conquistando la última parte de la tarde. Una sentencia del Tribunal Supremo obligó hace varios meses a la principal cadena de Mediaset a dejar de emitir este formato que por aquel entonces presentaba Christian Gálvez. Fue entonces cuando Antena 3 apostó por su compra y fue una decisión más que acertada. No en vano tener tanto ese programa como El Hormiguero ha hecho que las noticias de Vicente Valleés que se emiten antes y después de estos programas de tanto éxito sean lo más visto del día.

Telecinco intentó por todos los medios evitar la fuga de los espectadores que habitualmente consumen este tipo de concursos. Pero no lo consiguió. Recuperó formatos como el Precio Justo o Alta Tensión que en su día habían tenido mucho éxito en la cadena de Mediaset y en Cuatro pero que tuvieron que pasar a mejor vida en otros canales al no conseguir el éxito que se esperaba de ellos.

Aless Gibaja ha sido uno de los últimos invitados del programa, participando en el equipo naranja. El influencer ha hablado sobre sus constantes viajes ya que, como él mismo ha explicado, "después de la pandemia hemos estado todos bastante paraditos. Hay que coger carrerilla y que no nos vuelvan a parar el mundo". Al invitado le encanta el mundo de las redes sociales: "hay que relacionarse", afirmaba. "Una de las cosas buenas que tú tienes es que conectas a mucha gente", destacaba Roberto Leal. "Soy súper euroconector", se definía Gibaja, añadiendo: "y un buen cupido también. Siempre uno parejas". Sin embargo, en el programa de hoy se ha llevado un gran chasco: "Quería unir a Jacqueline con un amigo pero tiene novio". El plató se sorprendía, ya que no sabían nada. "Creo que no lo había contado todavía, Aless", decía el presentador. "Di la exclusiva", contestaba entre risas el invitado.