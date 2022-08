Lleva más de una semana siendo el foco mediático de las redes sociales. El contenido de Youtube de Borja Escalona se basa mayoritariamente en la polémica mediante vídeos provocativos con los que busca constantemente poner a prueba a la audiencia. Después de un tiempo en el que parecía que había dejado esta estrategia a un lado tras el combate de boxeo con el artista Omar Montes, ha vuelto a publicar una serie de vídeos durante el último mes que no han dejado insatisfecho a nadie.

Si bien ya hace unas semanas volvió al foco tras saltarse unos tornos del metro de Madrid y amenazar al vigilante de seguridad, ahora ha encadenado una serie de bromas que han quedado muy lejos de hacer gracia a nadie. En primer lugar porque comenzó a visitar locales por toda España donde pretendía llevarse productos gratis a cambio de una "promoción" de la que no avisaba. Era en el momento en que los trabajadores de la tienda le pedían el dinero por el producto cuando reiteraba que entonces recibirían la factura de la promoción, que ascendía a más de 2500 euros.

Seguidamente, ha comenzado a publicar una serie de vídeos donde pretende colarse en varios estadios de fútbol, haciendo caso omiso de los avisos de los vigilantes de seguridad. Todos estos conflictos han convertido a Escalona en uno de los personajes más comentados de Twitter estos días. El youtuber ha salido ha pedir disculpas tanto a los espectadores como a las responsables de una de las tiendas a las que afectó, aunque, acto seguido, comentó que creía que el odio que estaba recibiendo era totalmente desmedido. "He tenido que cerrar redes sociales, no he podido salir de mi casa", afirmaba, entre lágrimas.

La cosa no quedó ahí. Después de cerrar este vídeo en directo, inició otro donde hacía burla de todo lo que acababa de decir, alegando que todo era un montaje. "España ya debería saberlo y no es la primera vez que pongo a trabajar a todos para mí, hasta los más grandes". "Os da miedo a darle al botón de suscribir, pero seguís ahí", comenta, antes de explicar que fue la dueña del restaurante la que se puso en contacto con él para la promoción. "Antes de llegar a esa tienda tenía 480 reseñas. Ahora tiene 13000. Yo lo he hecho megafamoso". El youtuber continuaba explicando lo sucedido, definiendo la serie de sus vídeos como "obras de arte".

Y este es el verdadero borja escalona pic.twitter.com/yCWjZmYe41 — Cathyvipi (@Cathvipy) 14 de agosto de 2022