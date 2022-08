La pareja del verano está siendo sin duda Yulen Perira y Anabel Pantoja, y es que su historia de amor está dando mucho que hablar. Ambos han finalizado su viaje en Egipto, pero esto no significa que sus vacaciones hayan terminado por completo.

Anabel y Yulen llegaban a Ibiza para continuar con su verano de ensueño y sus días de desconexión. Los rumores que giran en torno a la pareja no cesan, pero parece que ellos prefieren evitarlos y continuar con su amor lejos del foco mediático.

El equipo de Europa Press Reportajes ha podido hablar con la pareja, recién llegada a la isla pitiusa. Ambos aseguran que sus vacaciones en Egipto han sido maravillosas y su relación se encuentra mejor que nunca: "Estamos muy bien". Además, han destacado cuales han sido sus lugares favoritos de las tierras egipcias: "Las pirámides de Keops y el tesoro de Tutancamon".

Anabel Pantoja asegura que ha estado desconectada de las noticias los últimos días, intentando aprovechar al máximo el tiempo con Yulen: "Sinceramente, no he visto nada y ahora me voy a descansar, a disfrutar, a seguir con mis vacaciones que solo me he ido una semana".

La exconcursante de Supervivientes se sorprende al enterarse de que hay rumores que indican que su tía, Isabel Pantoja, estaría en contra de su relación con el esgrimista: "¿Ha hablado ella?".

Mientras tanto, Yulen Pereira no puede evitar reírse al escuchar los rumores que indican que estarían buscando piso en un exclusivo barrio de Madrid. Anabel Pantoja asegura que no responderá a los comentarios acerca de si su relación busca ganancias económicas: "No te voy a responder a nada. Estoy muy bien, voy a seguir con las vacaciones y que nada".

La sobrina de Isabel Pantoja prefiere no echar más leña al fuego y desea que la gente a la que quiere se encuentre bien: "Sí. Que la gente que quiero esté bien y todo vaya fenomenal a todo el mundo".

Raquel Lozano, la nueva supuesta pareja de su exmarido Omar Sánchez, también veranea en Ibiza, algo que parece no importarle mucho a la colaboradora ya que por un momento, no recuerda ni quién es: "¿Quién es?".