Lleva más de una semana siendo el foco mediático de las redes sociales. El contenido de Youtube de Borja Escalona se basa mayoritariamente en la polémica mediante vídeos provocativos con los que busca constantemente poner a prueba a la audiencia. Después de un tiempo en el que parecía que había dejado esta estrategia a un lado tras el combate de boxeo con el artista Omar Montes, ha vuelto a publicar una serie de vídeos durante el último mes que no han dejado insatisfecho a nadie.

Pero su fama como uno de los personajes más odiados de Internet viene de años atrás. En 2020 Escalona publicaba en sus redes sociales una serie de vídeos donde criticaba a base de tópicos cada comunidad autónoma. Aunque el vídeo haya desaparecido de todas las redes sociales, sí que queda algún fragmento en el que se puede escuchar al youtuber: "¿Cómo os explico yo lo que es un asturiano? Coges un cántabro, le desplumas, le quitas el talento, le quitas el talento, le quitas la gracia, lo encoges, le pones una linterna en la frente y lo empanas. Eso es un asturiano".

El escándalo fue tal que se vio obligado a pedir perdón en otro vídeo, después de que el público consiguiera que el canal del youtuber fuera cerrado mediante una petición en change.org. "Para mí el humor no tiene puertas, pero la moralidad sí", decía en el vídeo, pero no lo dejaba ahí: "Vosotros, mis amigos los asturianos, habéis conseguido cerrarme el canal". Aun así, las redes no olvidan aquel momento: "Entiendo el punto de los que dicen que comentar lo que hace Borja Escalona es darle visibilidad, pero quiero recordar que cuando hizo el video insultando a Asturias, acabó con el canal cerrado, y es su fuente de ingresos"; "Borja Escalona no me ace bien desde que hace años hablaba de asturias y galicia dejándolos como mierda".

Si bien recientemente volvió al foco tras saltarse unos tornos del metro de Madrid y amenazar al vigilante de seguridad, ahora ha encadenado una serie de bromas que han quedado muy lejos de hacer gracia a nadie. En primer lugar porque comenzó a visitar locales por toda España donde pretendía llevarse productos gratis a cambio de una "promoción" de la que no avisaba. Era en el momento en que los trabajadores de la tienda le pedían el dinero por el producto cuando reiteraba que entonces recibirían la factura de la promoción, que ascendía a más de 2500 euros.

