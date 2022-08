Marta Peñate ha estado hoy en Sálvame. Y no lo ha hecho como un tertuliano más, si no que ha tenido el valor de aparecer encima de una camilla con tripa de embarazada. Para alivio de todos los presentes, que pensaron que podría haberse quedado en estado dentro de Supervivientes, era una tripa falsa. Sin embargo, ella misma confirmó que era un aviso: "Tengo intención de tener un hijo con Tony en septiembre".

Y es que desde que salieron de la isla, la pareja ha dado muestras de su cariño en las redes sociales. Hace unas semanas, la canaria fue a la habitación donde se encontraba su novio, Tony Espina, desnudo dentro de la cama y con un libro en la mano. "¿Puedes cerrar ya eso hija?", decía el ex tronista de Mujeres y Hombres y Viceversa. Ella estallaba en carcajadas mientras Yulen, actual pareja de la sobrina de la Tonadillera y en la misma habitación, le comentaba a Peñate: "Marta, te has quedado sin... una semana". Esto provocó las risas de todos los presentes.

Pero ahora, la pareja feliz ha confirmado en Sálvame que pretenden tener un hijo en Septiembre, aunque será por fecundación In Vitro: “Tengo ilusión y como tengo que hacer muchas pruebas y muchas cosas, no quiero atrasarlo mucho”, confesó la canaria, quien solventó algunas dudas: “Para mi familia es un poco pecado, no me voy a casar antes. No quiero casarme primero, quiero tener un hijo”, zanjó.