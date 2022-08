Yulen y Anabel se conocieron en Honduras. La pareja formada en el reality de Telecinco, Supervivientes, no ha parado de dar de qué hablar desde su formación hasta hoy en día, que los dos viven juntos unas maravillosas vacaciones por el mundo. Actualmente se encuentran en Ibiza, disfrutando de su relación.

Y es que la noticia de que la sobrina de la Tonadillera no es bien recibida entre el gremio de los esgrimistas se hizo eco hoy de la prensa del corazón. Ella no dudó en responder ante tales acusaciones.

“No es la más recomendable para una persona que necesita seguir unas normas estrictas de una profesión tan abnegada como la suya”, publica el medio "Informalia": “A esa chica le gusta demasiado la juerga y Yulen se está dejando arrastrar por un camino que no le conviene lo más mínimo”, habrían dicho desde el sector espadista.

"Soy la primera que quiero que llegue lo más lejos y que siga con su deporte, de hecho, me adaptaré yo más para que él tenga todos sus entrenos sin que afecte nada. No bebo alcohol desde antes de la isla, solo una copa de vino. Comer no es nada malo después de estar cuatro meses sin hacerlo. Yo tengo mi decisión propia, igual que la de Yulen ¿No podemos descansar?", zanjó la sobrina de la Tonadillera.

Pero la polémica llegó esta tarde cuando desde Sálvame la audiencia criticó a Sálvame de "responsabilizar a Anabel del bajo rendimiento de Yulen": "Los comentarios machistas hacia Anabel Pantoja, responsabilizándola del bajo rendimiento de Yulen Pereira, no son permisibles por parte de una federación deportiva (esgrima) adscrita al COE", opinó una seguidora.

Por otro lado, Pipi Estrada compartió las palabras del presidente de la federación, desmintiendo tales informaciones: “Él no ha dicho que sea declarada persona non grata (…) Es meter mierda sin razón y no sé quién se ha inventado esta noticia ¡Cómo voy a decir yo semejante cosa ¿Qué nos ha hecho la pobre Anabel?”, indicó.