Todos los días, Sálvame hace una reunión previa al programa para tratar diversos temas. Pero hoy ha sido diferente, ya que Carmen Alcayde ha tenido un rifirrafe con uno de sus compañeros.

La tertuliana ha tenido que aguantar una recriminación por parte de Kiko Matamoros debido a unas declaraciones de la periodista alegando que todos los tertulianos "son juguetes rotos" que han podido recomponerse gracias a Sálvame y añadió además que el ex Superviviente tiene mucho miedo a caer en saco roto. Pero Matamoros tiene claro sus pensamientos y se ha enfrentado a la colaboradora, lo que ha provocado que terminara entre lágrimas.

Cuando ha comenzado el programa, Matamoros ha empezado con su alegato: “Yo he elegido la forma de trabajar y de estar en el mundo. Como lo he elegido yo, lo he asumido yo y he tirado yo adelante con lo que he hecho y lo que he dicho, no soy un juguete roto”. Hay gente que se siente desubicada porque se creía que lo que era para un rato, era para siempre”. Para zanjar el asunto, el superviviente exigió a su compañera que lo tratara con más respeto y sin faltar a la verdad.

“Te lo has tomado demasiado en serio”, alegó Carmen Alcayde, quien mantenía que: “Para mí, todos sois juguetes rotos, yo te he visto como gato panza arriba (…) Has hecho cosas un poco denigrantes”.

Sin embargo, parece que a Kiko no le gustaron estas palabras de su compañera, por lo que apuntó que "la única que lo fue es Carmen porque pasó un tiempo sin trabajar", mientras que ella aseguró que "siempre he trabajado". “Estabais olvidados, lo siento”, sostuvo Alcayde.

Pero todo este asunto ha terminado con la colaboradora entre lágrimas, por lo que su compañera y presentadora, Terelu Campos, tuvo que echarle un capote: "Carmen ha pasado por circunstancias extremadamente complicadas para mantener a tres hijos y yo desconocía muchas cosas".