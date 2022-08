¿Qué tiene First Dates para gustar tanto a la audiencia? No es un misterio que parte del éxito del programa se debe a la presentación de personajes verdaderamente peculiares que descolocan totalmente al público. Pero no son las únicas cosas que la audiencia valora. A menudo, aparecen historias increíbles que dejan a la cita impactada. Eso es lo que ocurrió con Óscar, cuya profesión fue la de árbitro profesional de fútbol.

El comensal se atrevió a contar una anécdota a Carlos Sobera, que ya estaba al tanto, a pesar de que "no le guste hablar de sí mismo". Resulta que Óscar ha sido el único en expulsar a Diego Armando Maradona de un campo de fútbol. "Matas a un perro y ya te llaman mataperros", comentaba entre risas el exárbitro. Aunque en su día la experiencia no fue tan espectacular: "Lo pasé mal. Maradona era Dios, tenía detrás toda la iglesia maradoniana. Estuve tres días sin salir del hotel". Sin embargo, ocurrió una coincidencia, ya que ambos cumplían los años el día 30 de octubre: "Siempre la primera felicitación que recibía por la diferencia horaria era suya".

Acudió al programa porque, según él, era "inaccesible, indomable" y eso provocaba que no tuviera pareja. Él mismo lo definía quizás como un defecto profesional por ser árbitro, que causaba que fuera tan exigente y, por tanto, no hubiera conseguido encontrar el amor fuera del programa.

First Dates lleva años en antena y aún no pierde tirón. El programa ha ganado una fama nacional y no parece decaer, ya que no dejan de emitirse nuevos programas. Carlos Sobera lleva al frente desde que comenzó su emisión y no ha separado su camino del mismo, al igual que sus célebres camareros, Matías Roure y Lidia Torrent. Las redes sociales son un factor muy importante para su éxito, ya que la gente no deja de interactuar y comentar las citas, sobre todo más cómicas. Por sus mesas ya han pasado 15 000 personas aunque pocas veces sale bien. Y es que, no hay un secreto detrás de la fórmula de que tanta gente siga enganchada a la pantalla: el amor es en sí lo que lo hace atractivo.