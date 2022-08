Alba Carillo, en su especial "No me tires del Carillo", ha opinado sobre todos los concursantes confirmados de Pesadilla en el Paraíso y no se ha cortado un pelo. El nuevo reality de Telecinco, que se estrenará en septiembre, ya tiene vario concursantes confirmados. Por ello, la influencer ha querido hacer un repaso uno a uno en sus redes.

Pipi Estrada "Es el típico personaje caduco que y aburre, parece que quiere llamar la atención. Es demasiado insulso y no me gusta nada". Omar Sánchez "Se ha convertido en el protagonista del royo con Raquel Lozano. No me cae bien, se ha convertido en la mochila de Anabel Pantoja". Estos son todos los participantes de Pesadilla en el Paraíso (alguno lo desconoces) Gloria Camila "Ella iba a ser una gran actriz, iba a terminar el Hollywood, pero ha terminado en Pesadilla en el Paraíso. Es incoherente". Mónica Hoyos Me gusta, es una mujer valiente e interesante y dice lo que piensa. Espero que no le haga mucho la pelota a a Gloria Camila. Víctor Janeiro Es el típico personaje blanco que cae bien y que tiene una relación muy bonita. Alysson Eckmann Es una tía muy inteligente que nos va a dar buenos momentos. Espero que sea combativa con los pelotas de Gloria Camila. Juan Alfonso Milán Este hombre tiene mucha personalidad, un hombre de mundo y nos va a sorprender. Podemos tener prejuicios hacia el por ser de la familia real.