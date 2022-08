Las redes sociales no siempre son buenas. De hecho, muchas veces se corre el riesgo de filtrar lo que no se debe. Es lo que le ha pasado a una conocida cantante española, filtrando su participación en Pesadilla en el Paraíso.

Y es que Telecinco estrena "reality". Mejor dicho, recupera. Y ya tiene emplazamiento para hacerlo. El buque insignia del grupo Mediaset comenzará a rodar el mes que viene "La granja", un programa de telerrealidad con famosos que comenzará a rodar este mes de agosto: esto es todo lo que se sabe de la nueva apuesta del canal.

"La granja" es una formato que ya explotó en su día Antena 3, bajo el nombre "La granja", y que posteriormente Telecinco replicó con "Acorralados". Ahora el canal de Mediaset tiene previsto retomarlo en un formato similar.

Esta vez Telecinco lo llamará "Pesadilla en el Paraíso". Tal y como reveló Yotele recientemente, Mediaset registró la marca "Este paraíso es un infierno". Sin embargo, poco tiempo después se supo que la cadena italiana pretende llamarlo "Pesadilla en el Paraíso".

También se ha conocido que en principio la idea de Telecinco es emitir el programa diariamente en la previa del "prime time". Desecharían, así, el formato actual de "Supervivientes" con varias galas diarias.

De momento, continúan desvelándose los que serán los protagonistas del programa, que han enloquecido a la audiencia al considerarse de momento figuras muy potentes. Aun si haber sido estrenado, parece que el público ya se encuentra a la espera y así lo manifiestan en las redes sociales. Por otro lado, han sugerido un pequeño cambio en el formato que les permita ser mucho más parte del contenido: "Tengo necesidad que #PesadillaEnElParaiso sea en directo con su 24h y no grabado. Sino me da que muchos van a sobreactuar cuando tengan la cámara delante". Algunos, incluso, han propuesto alternativas: "Me estoy imaginando el 24horas de #PesadillaEnElParaíso. Miteleplus: salón, cocina, habitaciones; Mitele: corral de los cerdos, corral de las gallinas, corral de los pollos".

Pero hoy se ha filtrado uno de los últimos concursantes del reality, ya que ella misma lo ha colgado en sus redes. Estamos hablando de Verónica Romero, concursante de la primera edición de Operación Triunfo, el conocido reality de TVE.