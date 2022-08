El Cazador se ha convertido en uno de los programas con más audiencia de Televisión Española. La gran apuesta de la televisión pública para las tardes ha logrado tener entre sus filas algunos de los mejores concursantes de televisión de todo el panorama nacional. Los participantes deben demostrar su intelecto ante figuras como Paz Herrera, ex concursante de Pasapalabra que consiguió hacerse con el bote y apodada como "La Profesora". El equipo de cazadores lo componen Erundino Alonso, uno de "Los Lobos" de Boom, Ruth de Andrés, ex concursante de "Saber y Ganar", y Lilit Manukyan, ex concursante de Pasapalabra.

Las lágrimas del presentador de El Cazador tras la dura confesión de uno de los concursantes Por su plató pasan cientos de concursantes dispuestos a hacerse con el premio y vencer a los cazadores, algunos de ellos con historias emocionantes. Jesús es uno de esos concursantes que se metió al público en el bolsillo tras su testimonio, ya que el concursante solía ver el programa junto a su madre: "Esa pasión la compartíamos. Todas las tardes me decía: hijo, preséntate porque das bastantes preguntas". Jesús finalmente se inscribió en el programa cuando su madre "se puso muy malita", pero, tal y como él mismo contó emocionado, "se nos ha ido un poco a destiempo. Lamentablemente no lo va a poder ver". "Este es mi homenaje para ella, no busco otra cosa", contaba el concursante. Jesús consiguió su objetivo; es más, consiguió vencer a los cazadores y hacerse con un bote de 25.000 euros. Rodrigo Vázquez celebraba la victoria del concursante: "¡Por tu madre!". La cuenta de Twitter de El Cazador anunciaba también la victoria con un emotivo mensaje: "!¡Enhorabuena Jesús, tu madre estaría orgullosa de que ganaras en #LaNocheDeLosCazadores!". Una vez Jesús se hacía con el premio, rompía a llorar emocionado y miraba al cielo recordando a su madre. ¡Enhorabuena Jesús, tu madre estaría orgullosa de que ganaras en #LaNocheDeLosCazadores! 🏆https://t.co/J8aNi3eP6t pic.twitter.com/orsRN3R5Xu — El Cazador (@ElCazadorTVE) 15 de agosto de 2022 Un programa repleto de historias de superación Algunos de los participantes de cualquiera de estos programas que ponen a prueba el conocimiento general cuentan con historias dignas de ser contadas, como es el caso de Ismael, el único profesor universitario invidente. Ismael acudió al programa con un mensaje claro: "Hay que contribuir a lograr una especie de normalidad, de visibilizar ciertos problemas que tenemos algunos. Hay que luchar para transformar la sociedad para hacer la vida menos difícil a esta gente".