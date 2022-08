Isa Pantoja tiene la vida encarrilada. Tras sus muchos éxitos como colaboradora de televisión, parece que la hija de la Tonadillera podría haber tomado una decisión que afectará a su futuro. Y es que la tertuliana ha desvelado que tiene planes para volver a ser madre y que quiere darle un hermano a su hijo, Albertito.

La maternidad vuelve a rondar la cabeza de Isa P, que esta vez lo haría al lado de su actual pareja, Asraf Beno, con el que protagonizó una polémica hace una semana debido a un gimnasio. Según fuentes de Telecinco, "la colaboradora de El Programa del Verano ha estado hablando para la web del programa y ha confesado que esta nueva etapa sería algo diferente para ella, ya que su primera vez fue muy joven. 'Lo afrontaría de otra manera, ahora estoy con una estabilidad emocional buena y tengo las cosas claras'".

Respecto al hijo que ya tiene con vida, la hija de la Tonadillera es clara: "Es importante que ellos tengan esa privacidad y disfrute de su niñez".

Isa Pi confiesa su problema de salud

Isa Pantoja no puede más. Así lo ha dejado claro en un vídeo que ha colgado en sus redes sociales explicando su situación. Y es que la hija de la Tonadillera está preparando un reto que tiene junto a su pareja, Asraf Beno, de ganar una competición en su gimnasio local.

El resto es simple. Al igual que en muchos centros deportivos de España, cada local organiza una especie de juego de a ver quién corre más kilómetros en tanto tiempo. Por lo que parece, la pareja va primera en la lista de su gimnasio, pero el esfuerzo físico ha pasado factura a Isa P, que pide consejo a sus seguidores: "chicos, necesito que me ayudéis con una cosita que me ha pasado. Me duele mucho la rodilla de correr porque en nuestro gym han organizado una competición por parejas y se trata de la pareja que mas kilómetros haga en cinta. Nosotros vamos primeros, pero Asraf ha corrido muchísimo, yo lo he intentado, pero cómo no estoy acostumbrada, el sobreesfuerzo me ha hecho daño. Mañana vamos a estar todo el día allí metidos. No me he ido de vacaciones para ganar ese reto, para que veáis lo competitivos que somos. Necesito consejos".