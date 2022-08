Sálvame no para de cosechar éxitos.

El Deluxe de anoche tuvo como invitada especial a Alejandra Rubio, hija de Terelu Campos. La madre estaba muer nerviosa por tener que entrevistar a su hija, aunque esta no era la primera vez que aparecía en Televisión.

Rubio ya ha ido varias veces a Viva la Vida, aunque era la primera vez que compartía espacio televisivo con su madre, y menos con esta de presentadora. La entrevista fue muy agradable a pesar de todos los presentimientos de que sería bastante tensa. La hija de Terelu contestó a todo lo que se le preguntó, aunque no fueron preguntas muy complicadas. Pero ella, supo salir airosa.

Pero en un momento de la entrevista, la hija de María Terea Campos aclaró que su hija ya no tenía moto porque su padre se la había quitado: "es por mi bien", dijo Rubio. Pero no se manifestaron a cerca del por qué de esto.

Sin embargo, en una entrevista de 2019, la hija de Terelu Campos confesó que tenía una enfermedad llamada escoliosis, que afecta a la columna vertebral. “O me cuido o tendré que pasar por quirófano”, advertía la hija de Terelu en un vídeo de MTMad.

Esta enfermedad no ha frenado a la entrevistada, aunque confiesó que "Empezó a dolerme mucho la espalda al andar. Una cosa muy rara. Entonces, mi padre decidió llevarme al médico, me realizaron una radiografía y vieron que tenía escoliosis", aseguró. "Todo empezó a raíz de que empezara a montar en moto por el campo. Como peso tan poco, yo creo que me fastidió la espalda, pero realmente puede deberse a muchísimas cosas", zanjó.

La vecina traidora contra Kiko Jiménez

'Sálvame' ha vivido una escena algo violenta protagonizada por la 'vecina traidora' de Ortega Cano y Ana María Aldón. Después de que estuviese con Omar Suárez a las puertas de su urbanización de Costa Ballena, Ana estuvo este miércoles en el plató del programa de Telecinco, llegando a lanzarle un vaso con líquido a Kiko Jiménez después de que revelase que, supuestamente, quería relacionarlo con su hija: "¡Que dejes de mentar a mi hija!".

"Querías endiñarme a tu hija para que se hiciese famosa, porque tú y yo nos conocemos de 'Mujeres y hombres y viceversa'", dijo el colaborador, que fue añadiendo momentos de aquella época hasta el punto de que Adela González y Terelu Campos tuviesen que intervenir para frenar a la señora alterada ante su intención de darle un golpe con el bolso de Marta López, que estaba situado sobre una de las mesas del programa: "¡Tranquilícese!".

Después de que siguiese 'pinchándola' con recuerdos de ese momento, Ana se giró y le lanzó a Kiko Jiménez lo poco que quedaba de un líquido similar al café o al refresco de cola que contenía un vaso que había en la mesa, que incluso llegó al público. "Ana, ya", le dijo Lydia Lozano.