Andrés Guerra llegó a la comunidad de Desengaño 21 en un momento en el que no pasaba por una buena situación económica. Era 2004 y fue uno de los protagonistas principales a partir de la segunda temporada de 'Aquí no hay quién viva'. Apareció en la pequeña pantalla durante 56 episodios y dejó la serie de televisión en 2006. 16 años después, la parodia ha teñido la realidad del actor Santiago Ramos, quién interpretó a ese padre de familia y empresario fracasado, embargado de los pies a la cabeza por sus chanchullos: el artista pasó de la fama a cobrar el paro. Además, sufre una enfermedad neurodegenerativa y hace de 'abuelo' del hijo de María Adánez, con la que compartió escenario en 'ANHQV' y, ahora, familia.

La popularidad de Ramos es previa a ser vecino de Juan Cuesta (interpretado por José Luis Gil), Paloma (Loles León), Ramon 'Moncho' Heredia '(Pablo Chiapella), Mauricio Hidalgo (Luis Merlo), o el conserje Emilio (Fernando Tejero). En 1985 protagonizó la célebre comedia 'La Vaquilla', de Luis García Berlanga. Su papel en la película 'Como un relámpago' le valió dos Premios Goya de 1996: al mejor actor protagonista y la distinción a la mejor interpretación masculina.

Su filmografía se compone de una setentena de proyecciones, pero su gran pasión es el teatro. Sobre los escenarios compartió cartel con actrices como Verónica Forqué en '¡Ay, Carmela!', o Cayetana Guillén Cuervo en 'La Prueba'. Su último proyecto o fue en 2012. Desde entonces, le ha costado encontrar más trabajos, tanto en la televisión como sobre los escenarios, y eso le llevó a las colas del paro en 2014.

"Hay mucho paro, pocas posibilidades para el teatro, donde siempre me he defendido. Siempre me he defendido con la tele, con la mezcla de cosas que puedo hacer, pero el momento es tremendo y todavía no ha acabado", afirmó el actor por aquel entonces.

Parkinson y relación con María Adánez

Ramos sufre la enfermedad de Parkinson desde 2015. Le cuida el marido de María Adánez, el neurólogo Ignacio Hernández Medrano. "Está estupendamente atendido", afirman diferentes a este periódico. El actor no ha confiado su salud a Adánez por casualidad. A principios de los años 2000 solo compartieron escenas, sino que en el set de rodaje de 'Aquí no hay quién viva' surgió el amor. En concreto, Adánez es la hija de la segunda mujer de Ramos, una maquilladora de serie.

Adánez y Hérnandez Medrano, que se casaron en noviembre de 2021, fueron padres unos meses antes, en mayo. Ramos se ha convertido en el 'abuelo' del pequeño Claudio y la actriz presume de ello en sus redes sociales. Santiago Ramos está alejado de los escenarios, ahora es el 'abuelo Santi'.