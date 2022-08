Víctor Janeiro no puede estar más de moda. El torero, a unos pocos días de entrar en Pesadilla en el Paraíso, ha dado mucho de uqé hablar cuand osu mujer, Beatriz trapote, confesó que su familia no está pasando por el mejor momento económico.

Sin embargo, no es lo único que le causará dolores de cabeza al matador, ya que una joven, Irene Lóipez, ha acudido a Ya es Verano para confesar que ha mantenido una relación con el torero por más de tres años a espaldas de su mujer. Incluso, mostró varias capturas de pantalla que probarían la supuesta infidelidad. "Era un vicioso", se podía leer en los mensajes que el diestro enviaba.

“Yo nunca hubiera llamado a televisión para contar esto, pero se filtró, me preguntaron y yo dije que sí porque soy muy sincera. Han pasado más de 3 años de conversaciones. Y a mí no me gustaría que me lo hicieran, pero me da más pena por ella, porque no creo que nadie merezca enterarse de una infidelidad de esta manera. No me sentía especial. No soy la única. Sé que hay más", aclaró la joven.

Los Janeiro no pasan por su mejor momento económico

Y ha sido la misma Trapote quien ha confesado el por qué de que su marido acepte presentarse al nuevo reality de Telecinco. "Víctor entra porque la pandemia ha hecho mucho daño. Lo hemos pasado muy mal y lo estamos pasando muy mal. Han sido dos años durísimos, de pérdidas. Tenemos tres hijos y hay que alimentarlos", alega.

Además, la mujer del hermano de Jesulín confiesa que no estará en el plató para animar a su marido: No voy a ser la defensora de Víctor. Va a estar nuestro amigo David., que me estuvo defendiendo en Supervivientes. Yo vivo en Cádiz, tengo tres niños pequeños, mis negocios... Tengo que quedarme a cargo de todo", explica