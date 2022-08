La tensión entre Miguel Frigenti y Rafa Mora sigue muy presente en 'Sálvame'. Después del comentario homófobo que le realizó la semana pasada, el extronista de 'MYHYV' ha abandonado el plató del programa de Telecinco después de un comentario muy tajante del concursante de 'Secret Story', que entró para comentar la entrevista de Alejandra Rubio en el 'Deluxe' a través de videollamada.

"Eres un tio válido para estar aquí porque esto no es una ONG, si no no estaría trabajando con los mejores. Pero el motivo por el que estás fue ese, por tu percha", le dijo Mora a Miguel Frigenti, que no dudó en su respuesta: "Lo mío es la información, lo tuyo son los cuernos que te puso tu novia. Cada uno está por lo que está. No pasa nada. Si nos ponemos a hablar de perchas, hablamos de las de todo el mundo".

Acto seguido, Mora se levantó de su asiento y se marchó, pagando el enfado que tenía con Carmen Alcayde tras malinterpretar un comentario sobre la intervención de Frigenti: "Ah, que ha estado soberbio con esto. Muy bien. Cómo se te nota. Que envidiosilla eres. Creía que eras buena tía, pero eres una mierda de persona".

"El que está enfadado soy yo. Llegué por lo que llegué en 2009. Por ser el mejor tronista de la historia de 'Mujeres y hombres y viceversa', por ser de los mejores 'Supervivientes'. Yo no estoy aquí por lo que dice esa persona porque aquí ha habido más de esos y no está trabajando aquí", dijo Rafa Mora antes de salir por la puerta del plató, recibiendo la reprimenda de Adela González por sus palabras: "Decir 'Eres una mierda' a una compañera no lo toleró".

Cabe destacar que hace unos días Rafa Mora dedicó un comentario bastante homófobo y humillante a Miguel Frigenti en mitad de un tenso enfrentamiento en plató al tratar las vacaciones de Anabel Pantoja y Omar Sánchez 'El Negro'.

"No eres relevante en esta historia. Yo estoy cerca del tema, Miguel, como cuando tú hablas de los drag queens o de Torremolinos y todo eso. En este tema eres un pelele, no estás a la altura", afirmó el colaborador del valenciano, que fue afeado por Gema López ante este comentario: "Entonces tú has hecho el pelele aquí un montón de años con un montón de temas y nadie te lo ha dicho, compórtate también un poco".

Por su parte, Frigenti tampoco se quedó callado ante tal comentario desafortunado y contraatacaba contundentemente: "Eres un machirulo y un maleducado, ya quisieras tú tener la categoría que tengo yo, chulo de la barraca".