La nueva serie de Diseny+, Atatürk sigue cosechando éxitos, contando con actores y actrices de primer nivel. En esta serie en concreto participa la conocida actriz Emma Watson, de Harrry Potter, la chica que interpretó a Hermione Grenger.

La serie de #Disneyplus que contará la vida del padre de la República Turca será protagonizado por #ArasBulutIynemli y como partener será la mega reconocida actriz británica #EmmaWatson 😱



Pues ahora se suma al proyecto un actor que ha triunfado en España por su papel en La Casa de Papel, y no es otro que Darco Perik, conocido por interpretar a "Helsinki".

Y es que las series turcas están batiendo todos los récords de audiencia en España. Tanto, que ha logrado reunir, día tras día, a 1,5 millones de telespectadores frente a la pantalla. Se trata de un éxito sin precedentes que podría resultar totalmente impensable para las principales cadenas hace tan sólo unos meses.

El auge de las serie turcas en España es un fenómeno que viene registrándose desde hace un par de años. El actor Can Yaman fue quien abrió la puerta al estrellato de las telenovelas llegadas del país otomano. Tras él, el número de éxitos ha sido prácticamente incontable. En los últimos tiempos ha resaltado el éxito de "Mi hija", que se emitió los domingos en Antena 3.

Ahora la gran serie turca que triunfa en España no es otra que Tierra Amarga. La ficción que emite Antena 3 logró el pasado viernes una cuota de audiencia del 16,1%, gracias a los 1,5 millones de telespectadores que no quisieron perderse su último capítulo. Eso no es todo. La cuota de fidelidad está siendo espectacular: del 63,3%.