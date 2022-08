Mediaset no para de sacar las nuevas confirmaciones de Pesadilla en el Paraíso. la última no se ha hecho esperar. Ayer, Telecinco daba pistas por su cuenta de Twitter y varios seguidores pudieron adivinar de quién se trataba esta nueva concursante.

Y es que Telecinco estrena "reality". Mejor dicho, recupera. Y ya tiene emplazamiento para hacerlo. El buque insignia del grupo Mediaset comenzará a rodar el mes que viene "La granja", un programa de telerrealidad con famosos que comenzará a rodar este mes de agosto: esto es todo lo que se sabe de la nueva apuesta del canal.

"La granja" es una formato que ya explotó en su día Antena 3, bajo el nombre "La granja", y que posteriormente Telecinco replicó con "Acorralados". Ahora el canal de Mediaset tiene previsto retomarlo en un formato similar.

Esta vez Telecinco lo llamará "Pesadilla en el Paraíso". Tal y como reveló Yotele recientemente, Mediaset registró la marca "Este paraíso es un infierno". Sin embargo, poco tiempo después se supo que la cadena italiana pretende llamarlo "Pesadilla en el Paraíso".

Pues la nueva confirmada esta mañana ha sido Steisy, ex tronista de Mujeres y Hombres y Viceversa y ex Gran hermana., La andaluza, conocida además de por sus apariciones en estos programas, por tener un canal en MTMad en el que relataba su vida junto a su pareja.

Y en este mismo canal, la influencer ha contado más de una vez su oscuro pasado: la ex tronista relató que sufre depresión, mala relación con su familia, acoso, malos tratos o anorexia. "La vida que yo he vivido ha sido complicada y eso me llevó a no estar bien de los nervios, a tener déficit de atención, a no sentirme segura en la vida", empezó diciendo. "Ese nerviosismo te lleva a hacer cosas involuntarias que se convierten en costumbre, en un TOC, o en un vicio... como las autolesiones", aseguró. "Hay quien se hace pequeños cortes, hay quien, como yo, se arranca el pelo. Yo no me daba ni cuenta, pero empecé arrancándome las pestañas, luego las cejas, hasta que me quedé calva de pestañas con 9 años".

"Con 12 o 13 años me dio por comerme los pelos. Suena a loca del coño, pero cogía los mechones y los que llegaban a la boca los iba mordiendo. Después, me convertí en trabajadora compulsiva, de nuevo otra forma de autodestrucción para no ver la realidad", indicó.