Después de unos días de ensueño en un exclusivo resort en Tulum, México, Kiko Matamoros y Marta López han regresado a Madrid para retomar - por poco tiempo, ya que la pareja tiene más escapadas pendientes en lo que queda de verano - sus compromisos profesionales.

De lo más bronceado e intentando pasar desapercibido con una gorra, era el colaborador el primero en abandonar el aeropuerto sin su novia. "Se ha perdido" ha bromeado entre risas, reconociendo que su novia se había quedado cogiendo sus maletas y él no la había esperado porque ha recaído en uno de sus grandes vicios, que abandonó durante su paso por 'Supervivientes', el tabaco: "Yo quiero fumar".

"No sabes bien lo que echaba de menos estar en un sitio en condiciones" ha confesado cuando le preguntamos si le han quedado ganas de irse a un destino paradisíaco lejano después de casi tres meses en Honduras. Un viaje muy especial en el que ha disfrutado de unos días de relax con Marta y en el que, sin embargo, no ha aprovechado para pedirle formalmente que se case con él como admite divertido, dejando claro que el día que se arrodille frente a la modelo con un anillo de compromiso tampoco nos vamos a enterar.

Germán, del equipo de ‘Sálvame’, hizo un vídeo con mucho humor sobre este idílico viaje… pero un comentario ha herido mucho al colaborador. Tanto, que hasta se ha ido del plató del programa quitándose el micrófono.

El propio Germán nos ha contado en directo que Kiko Matamoros le había afeado lo sucedido tras las cámaras y él ha explicado que solo intentó hacer un vídeo con humor pero que, si le había molestado, le pedía disculpas: “Yo sé que a veces me puedo pasar un poco con el tema del humor y a veces puede ser un poquito un poquito hiriente, pero me parecía graciosa la expresión y dirección me dio el ok”, explicaba.

En concreto Germán dijo que el complejo hostelero elegido tenía “un rollito Jurassic Park” y Marta se había llevado a su “propio dinosaurio”, un comentario al que acompañó con una imagen del colaborador. Y no fue el único comentario, también había una alusión a la diferencia de edad de la pareja así como a la alimentación de Marta, tomando batidos de proteínas tras entrenar a pesar de estar de vacaciones.

“¿Jugar con la edad de la gente qué es? ¿Y faltar al respeto con la edad de la gente qué es?”, se preguntaba el colaborador de ‘Sálvame’: “Hay que ser muy mierda para clasificar a la gente en función de la edad y no en función de su inteligencia solidaridad o empatía”.