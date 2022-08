La Ruleta de la Suerte no pierde fuerza en antena. Antena 3 lleva años acaparando la atención de la audiencia en la franja horario de la hora de comer y eso ha sido más que suficiente para traspasar generaciones. Los que crecieron viendo La Ruleta de la Suerte cuando era pequeño, ahora no tiene ningún recelo a seguir viendo el programa, y más con los momentos que no deja de regalar y que causan sensación en redes sociales.

Jorge Fernández lleva siendo una cara conocida del programa los últimos años, haciendo equipo junto con la banda que ameniza el concurso, encabezada por Joaquín Padilla. Juntos acompañan a los concursantes durante su participación buscando el entretenimiento entre panel y panel. El formato no suele dar lugar a muchas sorpresas más allá de la variación en la forma de jugar, pero los concursantes sí. Eso fue lo que ocurrió cuando Sergio e Irene volvieron al plató de La Ruleta de la Suerte. Ella había sido concursante hace un año y él era un mero espectador cuando se enamoró perdidamente. Tras ver su paso por el programa, Sergio se lanzó a seguirla en Instagram ya que al verla había sentido que tenía que conocerla. Ahora, era él el que participaba. Irene irrumpió en el plató y contó las primeras impresiones, así como su primera cita. "Él es de Madrid y yo soy de Asturias, pero estudio allí así que era más fácil vernos. Me llevó a cenar cerca de El Retiro". Lo nunca visto en La Ruleta de la Suerte: nadie había resuelto un panel así Sergio se llevó a su novia al centro de la sala, mientras Jorge Fernández decía: "ojo, que esto nunca ha pasado en la historia de La Ruleta". En ese momento, el concursante se arrodillaba: "Han pasado solo ocho meses pero me ha cambiado completamente la vida y me gustaría pedirte matrimonio". Irene se llevaba las manos a la cara sin dar crédito a lo que estaba pasando. "Sí quiero", le contestaba, nerviosa. "Este programa, además de que para la gente se lleve dinerito, sirve para estas cosas. No sabéis lo que nos alegramos. Que seais muy felices", añadía el presentador. "A ver si gano algo para la boda", contestaba Sergio, al que aun le quedaba todo el programa por delante. Para aquellos que tengan intención de concursar, les convendrá saber que las plazas para apuntarse a las pruebas de selección se abrirán en septiembre y buscarán a las siguientes caras que luchen por un puesto en el panel final, donde su suerte e ingenio decidirán si inflan su bote con un coche o dinero. Mientras tanto, claro está, podrán seguir disfrutando de los programas tanto en diferido como en directo, aunque los fines de semana y los festivos solo se emitan repetidos.