Pasapalabra se ha posicionado en la televisión española como uno de los clásicos de los últimos años. Telecinco intentó por todos los medios evitar la fuga de los espectadores que habitualmente consumen este tipo de concursos, pero no lo consiguió. Recuperó formatos como el Precio Justo o Alta Tensión que en su día habían tenido mucho éxito en la cadena de Mediaset y en Cuatro pero que tuvieron que pasar a mejor vida en otros canales al no conseguir el éxito que se esperaba de ellos. Atresmedia no quiso dejar morir al programa y comenzó a emitirlo en su cadena Antena 3. La cara más conocida del formato, Christian Gálvez, tomaba otro camino y dejaba su lugar a un presentador emergente en esos momentos en España, Roberto Leal. Operación Triunfo no solo fue un impulso tremendo para algunos artistas como Aitana, sino que también otorgó a Leal el premio Ondas al mejor presentador.

