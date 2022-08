Olvido Hormigos estuvo muy de moda hace un par de años, pero nunca se ha vuelto a saber nada de ella, hasta hoy.

Los espectadores suelen ver la televisión como un mundo de luces. Pero también hay sombras. Y sino que se lo digan a los personajes que a lo largo de los últimos años han sido protagonistas de una o de otra manera de Mediaset y de los programas de Telecinco. Entre ellos Olvido Hormigos. La concejala de Los Yébenes que se dio a conocer después de que se difundiera un vídeo íntimo suyo ha dado mucho de que hablar estos años. Sus entradas y salidas del mundo del corazón han dado que hablar.

No en vano Hormigos dio pie a que se hablara de ella. Participó en varios programas de televisión de relevancia nacional. Pasó por Gran Hermano Vip en donde sus enfrentamientos con Belén Esteban estuvieron en la palestra día sí y día también. Concursó en "Mira quién salta" e incluso fue asesora del amor en Mujeres y Hombres y Viceversa. Pero desde hace dos años no se sabe nada de ella. Ha desaparecido. Por completo. Sin dejar rastro. Y hoy en Sálvame han desvelado que no está pasando su mejor momento.

Olvido Hormigos dejó de ser concejal por la difusión en redes sociales de un vídeo sexual de carácter similar. A pesar de haber puesto varias denuncias y haber luchado para acabar con la exposición mediática, no lo ha conseguido. Lleva años luchando por su imagen y todavía ese contenido sigue activo en muchas webs. Y ella sigue queriendo, en parte, que se hable de ella. De hecho no descarta volver a la pequeña pantalla tal y como desvelaba hoy Sálvame. Está estudiando una oposición pero no parece que le vaya del todo bien. Necesita dinero y lo necesita de forma más o menos rápida.

"Lo que hacía antes no me convenía pero volver a la televisión a hacer algo fijo no lo descarto", aseguró ante las cámaras de una agencia de comunicación que la estaba esperando a las puertas de su casa, en el pueblo en el que se dio a conocer como concejal.

De hecho no solo está desaparecida de la televisión. También de las redes sociales, en donde hace tiempo felicitó a Toño Sanchís (hace casi un año) pero desde donde también ha desaparecido.

Peor hoy ha regresado a Sálvame para contar la buena nueva, y es que la ex concejala ayudará a su hijo como cocinera de un chiringuito que éste regentará. Tras intentar unas oposiciones, la televisiva no ha conseguido aprobar, por lo que se ha buscado otra ocupación. "Ahora es clase obrera", dice un usuario de Twitter.