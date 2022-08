Si la entrevista de Ana María Aldón era la más esperada de las últimas semanas, la respuesta de José Ortega Cano no iba a ser menos. De entre las declaraciones de la empresaria llamó la atención la que hacía referencia a las rutinas familiares. Algo que comentó en su momento la denominada 'vecina traidora', que aseguró que era el diestro quien se encargaba de sacar la basura. Un hábito que ya tenía cuando estaba casado con Rocío Jurado.

Tras la tensión de las primeras semanas de verano cuando la diseñadora gaditana dejó caer que su matrimonio no atravesaba su mejor momento, el torero ha cambiado radicalmente su forma de actuar y ha decidido, como él mismo ha admitido, tomárselo "a cachondeo". Ortega Cano no ha tenido otra ocurrencia que salir de su domicilio y sacar una enorme bolsa de basura al contenedor que tiene en la puerta de su casa. Un 'zasca' en toda regla a su todavía mujer, que en su debut como colaboradora en 'Ya es verano' no tuvo reparo en afirmar que su marido no había sacado nunca la basura porque la encargada de hacerlo era la persona que trabaja en su casa, e incluso ella misma "porque también hago las tareas del hogar".

José Ortega Cano ha aprovechado esta aparición para indicar que, tras la entrevista de Ana María Aldón en su vuelta a televisión, las cosas entre ellos están "fenomenal". Pero una cosa son las palabras y otra los hechos. Y la colaboradora de televisión no ha vuelto a su domicilio, a pesar de haber estado en Madrid cumpliendo con sus nuevas obligaciones laborales. Ni ha dormido en su casa, ni ha visto a su marido.

Ana María Aldón: "Me importa tres pimientos"

Después de su polémica vuelta a los platós de televisión de la mano del programa 'Ya es verano', Ana María Aldón pone rumbo de nuevo a Costa Ballena para seguir con su recuperación psicológica rodeada de sus seres más queridos. Lejos de reencontrarse con su marido tras la entrevista para poder aclarar sus diferencias, la diseñadora pasó la noche en un hotel de la capital para poner rumbo a Cádiz a primera hora de la mañana. Tras haber reconocido que su matrimonio está atravesando una profunda crisis, Ana María nos ha dejado claro en su llegada a Jerez que ella no ha sembrado ningún tipo de duda sobre su matrimonio: "¿Que yo he generado dudas? Las dudas las generan los demás, yo no. Yo aclaro".

Cansada de todo lo que se está diciendo sobre su matrimonio y su relación actual con el padre de su hijo, Ana María estalla y sentencia: "Me importa tres pimientos". Dispuesta a tomar una decisión sobre el futuro de su relación con el diestro pero con una nueva actitud que ella mismo confesó en su última entrevista en televisión, Ana María prefirió no explicar los motivos por los cuales no ha regresado a casa de José Ortega Cano después de su reaparición.