Pocas cosas más difíciles que acertar en televisión. Sobre todo en la elección del casting para un programa. Y si se trata de uno tan popular como Masterchef Celebrity, más todavía. Y eso es lo que ha pasado en la última edición del "talent" de cocina con famosos. La elección del elenco no ha gustado a parte de la audiencia, que acusa a la productora de optar por rostros "low cost". "Se nota que faltaba presupuesto", critican.

La elección del casting de Masterchef Celebrity fue anunciada por el propio programa la semana pasada. La "alineación" del programa está formada por Norma Duval, Ruth Lorenzo, Patricia Conde, Lorena Castell, Eduardo Rosa, Emmanuel Esparza, Xavier Deltell, Manu Baqueiro, Fernando Andina, Pepe Barroso, Daniela Santiago, María Zurita, María Escoté, Nico Abad e Isabelle Junot.

Por ahora, lo único que ha publicado la productora del programa es un escueto vídeo en el que se puede ver a los concursantes y algún pequeño corte en el que también aparecen Miki Nadal y Juanma Castaño, ganadores de la pasada edición y que se convirtieron en dos de los más queridos por la audiencia de la historia del programa.

Vaya casting más barato… un bocata de chóped y una fanta sin gas para los participantes, nada que ver con la pasada edición. — Chismosa yo? no que va (@panchitasabrosa) 19 de agosto de 2022

Si bien, la selección hecha por la productora del programa no ha gustado a todos los seguidores de Masterchef Celebrity. "No me llama nada el casting", "este año parece que había menos presupuesto", "no conozco a ninguno", escribieron a través de Twitter algunos seguidores del programa.

Este año parece que había menos presupuesto, fuera de N.Duval y Ruth L. el resto celebrities en su casa, no? — Javi Cg (@CJ02023589) 19 de agosto de 2022

Masterchef Celebrity se ha convertido en uno de los programas estrellas de Televisión Española en los últimos tiempos. Sin ir más lejos, la pasada edición, en la que vencieron Miki Nadal y Juanma Castaño, promedió una cuota de pantalla de en torno al 20%.

Por este motivo, la cadena sigue renovando un formato que nació como hermano pequeño del de anónimos, pero que se ha destapado como el gran éxito de los talent de cocina en España.