El fin de semana pasado Ana María Aldón reaparecía en televisión para romper su silencio durante todos estos meses y hablar abiertamente sobre todos los frentes que hay en su familia, pero sobre todo con su marido, José Ortega Cano. Sin pelos en la lengua, la colaboradora de televisión culpaba a Gloria Camila de que se filtrase la discusión que hubo en el domicilio familiar y aunque no tildó de 'crisis' lo que está sucediendo en su matrimonio, sí que confirmó que no estaban las cosas como antes.

Hoy nos hemos vuelto a encontrar a la mujer del torero cuando salía de un conocido supermercado en Sevilla. Lo que no nos esperábamos para nada es el incidente que ha sufrido cuando ha llegado al coche, al percatarse de que se lo había dejado abierto mientras realizaba la compra en el interior: "Uy, me he dejado el coche abierto, ¿me lo habéis vigilado?".

Muy sonriente y con buen sentido del humor, aunque Ana María no ha respondido a ninguna de las preguntas de la prensa, sí que ha soltado algunas frases de las suyas reflejando que se encuentra mucho mejor que hace unos meses cuando ni siquiera la veíamos sonreír: "Qué te pasa chiquilla, que te vas a ahogar con tantas preguntas".

De esta manera, parece que a está viviendo un momento mucho más tranquilo en su familia... aunque todavía es muy crítica la relación que mantiene con la hija de su marido y con este, que aunque no se haya calificado de 'crisis matrimonial' la situación que viven, siguen estando separados.

Gloria Camila, harta de la 'discusión'

Mientras que todo el mundo sigue hablando de la vuelta de Ana María Aldón a los platós de televisión, la familia de Ortega Cano sigue pasando de la prensa y prefiere mantenerse al margen de todas las informaciones que han salido en los últimos días. Europa Press Reportajes ha podido hablar en exclusiva con Gloria Camila y... parece que está cansada de la discusión que hubo en el domicilio familiar de su padre.

Tanto que la joven nos asegura que le da "hasta un poco de pereza" todo lo que se sigue hablando sobre la supuesta "invitación" de su padre a Ana María Aldón para que abandonase el domicilio conyugal. Y es que aunque han pasado varias semanas de aquel momento, parece que la discusión es un punto clave en la 'crisis' que existe en el matrimonio.

La hija de José Ortega Cano insiste en que no va a "decir nada" sobre el tema, al igual que tampoco da su opinión sobre si la diseñadora regresará a la casa cuando el pequeño José María retome sus clases en el colegio... y es que todavía sigue siendo un enigma saber en qué punto se encuentra la de relación del torero con la Ana María.

En cuanto a su participación en 'Pesadilla en El Paraíso', Gloria bromea con la puesta a punto que se está haciendo: "¿Has visto? Las uñas recién hechas para poder ordeñar mejor". No cabe duda de que la joven está deseando entrar en el concurso para evadirse de toda la situación que hay en su familia y desconectar por completo de las polémicas.