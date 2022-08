Rafa Mora está ocupando la mayoría de los espacios televisivos del corazón y los topics de Twitter. Lo ha hecho por su polémica con Miguel Frigenti, lo que ha hecho que toda la audiencia pida el despido fulminante del tertuliano.

es que Kiko Matamoros ha mostrado su apoyo a Rafa Mora, en la cuerda floja en 'Sálvame' por los tensos enfrentamientos que ha protagonizado con diferentes compañeros en los últimos tiempos y ciertos comentarios polémicos que han hecho que la cúpula del programa se esté planteando su despido: "Por supuesto que le defiendo".

La dirección de ‘Sálvame’ se ha reunido a solas con Rafa Mora para abordar un problema con el colaborador y tomar una decisión. Y es que, tras el enfrentamiento con Miguel Frigenti, las redes sociales se llenaron de comentarios de espectadores que pedían que Rafa dejara de trabajar en el programa… Visiblemente afectado, el aludido abandonaba la sala VIP en la que esperaba y se declaraba decepcionado.

Terelu Campos y Adela González corrían a buscar a Rafa Mora, a quien interceptaban a las afueras del estudio. El colaborador explicaba que se había marchado para llamar por teléfono y que su conversación no fuera grabada: “Mis directores me la han jugado y me han grabado y como no me fío de nadie, aunque sé que trabajo con los mejores…”.

Miguel Frigenti y sus hermanos se han convertido en los ‘Revientacuentos’. Tras una entrada triunfal en el plató de ‘Sálvame’ plagada de aplausos y sonrisas, los hermanos acusaban a Rafa de estar “blanqueándose a sí mismo” y Miguel advertía a su compañero: “Este papelón no te lo compra nadie”.

Los Frigenti hablaban pero Rafa Mora no estaba dispuesto a aguantarlo y abandonaba el plató tan solo dos minutos después del inicio del programa. “Hoy le vamos a reventar el cuento a todos”, decía Miguel mientras Rafa Mora se quitaba el micrófono y se iba fuera de plató, donde continuaba minutos después, solo y sentado en el suelo.

Adela González y Terelu Campos se iban a por Rafa Mora que, muy alterado aún, pedía a la dirección: “Exijo que no se me falte al respeto, mi ADN no permite que me humillen de esta manera como están haciendo”. Y es que no entiende las risas de los hermanos Frigenti tras verle romperse hablando de dos seres queridos que ya no están: “Yo sé la humillación que he sentido, no sé hasta qué punto…”. Terelu Campos transmitía entonces a Rafa la disculpa de la cúpula del programa: “Asumimos el error por no haber sopesado qué iba a significar para ti que entraran ellos así y te sintieras ridiculizado”.

No obstante, su silla está en peligro tal y cómo ha explicado el programa. José Labrador y Alberto Frigenti, hermano de Miguel, podrían hacerse con su silla y convertirse en los nuevos colaboradores del programa.