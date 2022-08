Mientras que todo el mundo sigue hablando de la vuelta de Ana María Aldón a los platós de televisión, la familia de Ortega Cano sigue pasando de la prensa y prefiere mantenerse al margen de todas las informaciones que han salido en los últimos días. Europa Press Reportajes ha podido hablar en exclusiva con Gloria Camila y... parece que está cansada de la discusión que hubo en el domicilio familiar de su padre.

Tanto que la joven nos asegura que le da "hasta un poco de pereza" todo lo que se sigue hablando sobre la supuesta "invitación" de su padre a Ana María Aldón para que abandonase el domicilio conyugal. Y es que aunque han pasado varias semanas de aquel momento, parece que la discusión es un punto clave en la 'crisis' que existe en el matrimonio.

La hija de José Ortega Cano insiste en que no va a "decir nada" sobre el tema, al igual que tampoco da su opinión sobre si la diseñadora regresará a la casa cuando el pequeño José María retome sus clases en el colegio... y es que todavía sigue siendo un enigma saber en qué punto se encuentra la de relación del torero con la Ana María.

En cuanto a su participación en 'Pesadilla en El Paraíso', Gloria bromea con la puesta a punto que se está haciendo: "¿Has visto? Las uñas recién hechas para poder ordeñar mejor". No cabe duda de que la joven está deseando entrar en el concurso para evadirse de toda la situación que hay en su familia y desconectar por completo de las polémicas.

No obstante, parece que las cosas en la familia van a peor. Según informa el programa de Telecinco Ya es verano, Ortega Cano habría convocado una reunión de urgencia con sus hermanos, Conchi, Mari Carmen y Paco para descubrir quién es el traidor que filtra información. En esta reunión (que se produjo antes del verano), Ortega Cano señaló a su hermana Conchi. Esta información ha llegado a Aurelio Manzano y el periodista se pone en contacto con la afectada, que lo confirma: "Está destrozada porque se ha dudado de ella y ninguna prueba de lo que se le acusa".

Me puse a llorar, me puse de pie y, claro, me enfadé muchísimo. Yo le dije a mi hermano que con los años que llevábamos juntos cómo podía dudar de mí. Yo no he dudado nunca de Ana, eso se lo inventaría ella, que ella dice una cosa ahora y dentro de una hora dice otra diferente", ha confesado Conchi al programa. "Alguien se lo inventó, o se lo inventó ella también. Me gustaría saber de dónde ha salido eso". "Yo te juro que eso no se ha pasado nunca por mi cabeza. Juro por mis cuatro hijos que es mentira".