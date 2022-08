Sin lugar a dudas el final de "Los Serrano" es uno de los que más ha dado que hablar en la historia de la pequeña pantalla española. La decisión de los guionistas de representar que todo había sido un sueño sigue coleando hasta hoy. Tanto, que hasta resulta imposible que los propios actores de la célebre serie se presten a una entrevista y no salga el tema. Eso es lo que ha pasado recientemente, cuando uno de ellos ha defendido el cierre a la historia de la familia Serrano.

"Fue muy emocionante", explicó el actor sobre el desenlace de la trama, en la que todo fue un sueño de Diego Serrano, interpretado por Antonio Resines. "Lo que querían (los guionistas y resto de equipo de la serie) era que todos volviéramos a estar", ha explicado el intérprete, que no es otro que Jorge Jurado, que en la ficción hacía el papel del entrañable Curro.

Desde que terminó la serie, y aprovechando los reencuentros que se han producido de otras ficciones conocidas, son muchas las voces que piden una reunión de los queridos protagonistas de esta serie que marcó toda una época de la televisión en España. Sus actores han continuado con sus profesiones y la plantilla más joven se muestra muy activa en sus redes sociales.

La serie marcó a toda una generación en un momento en el que no había TDT ni plataformas en streaming. el éxito de Los Serrano es indiscutible y ya forma parte de la televisión en nuestro país. Por ello, muchos rostros conocidos pasaron por la serie de Telecinco. Uno de ellos fue Frank Blanco, actual presentador del programa de la cadena, Ya es verano. Fue en el año 2004 cuando vimos al ahora presentador del programa de los fines de semana hacer un cameo en la serie ‘Los Serrano’. Una escena en la que no estuvo solo, ya que su actual mujer, Sira Fernández, estaba junto a él. En la temporada 3, los sueños de Raúl de convertirse en una estrella de la música eran demasiado grandes y, por ello, convenció a África, Marcos y Chucky de que tenían que montar un grupo de rock que lo petara en las radios.

Nacieron así ‘Los Berberechos’, una formación que pretendía conseguir el éxito en España, aunque para ello tuvieran que liarla parda. Fue durante una rueda de prensa cuando el cuarteto dio mucho de qué hablar ante un grupo de periodistas.

Lejos de que aquella entrevista sirviera como trampolín a la fama, los compañeros de instituto dieron unos titulares tan polémicos que fueron expulsados por la organización de uno de los entes musicales más importantes de España.

Fue en ese momento cuando entró en acción Frank Blanco que, por aquel entonces y en la vida real, era locutor en uno de los espacios de radio musical más importantes. No apareció solo, ya que compartió plano con la periodista Sira Fernández, su actual mujer.

Ambos se interpretaron a sí mismos y fueron los encargados de comunicar al cuarteto de cantantes de ‘Los Serrano’ que no podían participar en un importante evento de música por las polémicas declaraciones que habían dado en la rueda de prensa. Ellos no querían renunciar a su sueño, por ello, decidieron intentar sobornar a Frank Blanco y a Sira Fernández con sesenta euros, algo que no hizo otra cosa que empeorar las cosas.