Lola Índigo a triunfado en el mundo de la música a pesar de haber sido la primera eliminada del famoso concurso de TVE, Operación Triunfo. Tanto es así, que Ibai Llanos, famoso streamer español, le ha hecho una entrevista en su canal de Twitch.

El vasco le preguntó si era feliz, a lo que esta contestó con un rotundo sí. También le quiso preguntar sobre su estancia en Operación Triunfo, y de si le había sentado mal ser la primera expulsada del concurso. Ella insistió en que no le había molestado en absoluto. También agregó que no piensa en perder los seguidores que tiene ahora mismo, y que no tiene mucho dinero.

Pero el momento que todo el mundo quiso remarcar fue cuando el streamer le preguntó por su maternidad: "¿Vas a ser madre?"; a lo que esta contesto que sí, y que le gustaría que su hija se llamara Lola, como ella.

Los comentarios de sus fans no se hicieron esperar: "Se le iluminó la carita cuando habló de ser madre", comenta una seguidora en Tiktok.

Lola Índigo estrena documental

Siguiendo la estela de los documentales sobre la vida de personajes populares Prime Video estrena 'Lola Índigo. La niña', en el que repasa los momentos que han convertido a la cantante en artista internacional.

El documental sigue la preparación de Lola Índigo para uno de los conciertos más importantes de su carrera en el Wizink Center, un concierto que supuso el paso definitivo en la consecución de un sueño: "ser una estrella de la música", explica la plataforma en una nota.

El documental retrata a través de testimonios propios y de su entorno más cercano, personal y profesional, la carrera de la artista desde sus inicios, empezando como bailarina, pasando por su participación en Operación Triunfo en 2017.

El inicio de su trayectoria como Lola Índigo junto con el lanzamiento de la canción que la catapultó al estrellato 'Ya no quiero ná', hasta ganar el premio MTV como mejor artista española en 2019 son también algunos de los momentos que se reflejan.

Su primer álbum, 'Akelarre' fue número uno en ventas en físico, digital y en streaming y la artista acumula más de cuatro millones de oyentes mensuales en Spotify.

El documental de 80 minutos es una producción de Fremantle España y Universal Music Spain.