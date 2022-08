Llegó el día. Después de semanas de espera este lunes comienza en una granja de la Sierra de Cádiz la grabación de una de las grandes apuestas de Mediaset para este otoño, 'Pesadilla en el paraíso'. Entre los rostros conocidos que lucharán por salir adelante sin cosas tan básicas como electricidad, agua caliente o alimentos, Omar Sánchez, que parte - con permiso de Gloria Camila o Víctor Janeiro - como uno de los grandes favoritos a hacerse con la victoria.

Una aventura en la que pensábamos que entraría con novia, Raquel Lozano, aunque finalmente parece que no es así y según han revelado en 'Socialité', el surfero habría roto su incipiente relación con la exgran hermana para disfrutar del concurso sin preocupaciones, dejando en el aire su historia de amor hasta que salga del reality.

Pero no es su supuesta ruptura con Raquel el único motivo por el que Omar está en el punto de mira, ya que muchos daban por hecho que se reencontraría con Anabel Pantoja antes de comenzar 'Pesadilla en el paraíso'; algo que finalmente no ha sucedido a pesar de que ambos han estado, tras el viaje de la influencer a Canarias este fin de semana, a pocos kilómetros de distancia.

A pesar de no haberse visto, la sobrina de Isabel Pantoja no ha dudado en desearle suerte de cara al reality con un emotivo mensaje en sus redes sociales: "No sé si llegarás a ver esto, pero quiero desearte todo lo mejor en tu aventura. Ahora te toca luchar y demostrar todo lo que vales. Disfruta de todo lo que viene ahora, aquí estaremos apoyándote a tope, acuérdate de eso siempre. ¡Vuelve el último!" ha publicado Anabel con una fotografía de Omar haciendo surf, mostrando públicamente su apoyo incondicional a su exmarido, al que sigue teniendo un gran cariño a pesar de todo lo que ha sucedido entre ellos.